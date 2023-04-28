Ukrayna’ya vaat edilen yardımın yüzde 98’i ulaştırıldı

SAMANYOLUHABER.COM- MOSKOVA





Jens Stoltenberg en son yapılan sevkiyatlarla NATO, Ukrayna'ya 1550 zırhlı araç ve 230 tank temin edildiğini ve böylece vaat edilen yardımın yüzde 98’inin Ukrayna’ya ulaştırıldığını duyurdu. Ayrıca beklenen bir taarruz için eğitim ve tekniklerin temin edildiğini söyledi.





NATO Genel Sekreteri, "Toplamda 9'dan fazla yeni Ukrayna zırhlı tugayını eğittik ve donattık. Bu, Ukrayna'yı işgal altındaki toprakları geri almak için güçlü bir konuma getirecek" dedi.





Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping arasında yapılan telefon görüşmesini de değerlendiren Stoltenberg, görüşmeyi memnuniyetle karşıladığını ancak Ukrayna ve Rusya'nın barış için müzakere masasına oturmadan önce Ukrayna'nın askeri açıdan elinin güçlü olması gerektiğini savundu.





Rusya ile barış için müzakere olacaksa buna Ukrayna'nın karar vereceğini dile getiren Stoltenberg, olası görüşmelerin koşullarını, formatlarını Kiev yönetiminin belirleyeceğini söyledi. Ukrayna'ya askeri desteğin sürmesi gerektiğini vurgulayan Stoltenberg, NATO olarak bunu yaptıklarını kaydetti.





Bu arada Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitry Kuleba, Amerikan televizyon kanalı CNN ile yaptığı röportajda Kiev tarafından kabul edilebilir bir barış planının kriterlerini açıkladı.





Ukrayna’nın, çatışmanın "dondurulmasına" veya Ukrayna topraklarının Rusya'ya devredilmesine yol açmaması koşuluyla herhangi bir barış planının tartışılmasına açık olduğunu söyledi.





Kuleba, "İhtilafın dondurulmasına veya Ukrayna'nın topraklarını Rusya'ya teslim etmesine yol açmayan her türlü barış planını görüşmeye hazırız" dedi.





Ayrıca, Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva'nın bu ilkeler temelinde barış için mücadele eden ülkelerden oluşan bir koalisyon kurmayı kabul etmesi durumunda Ukrayna'nın tartışmaya katılmaktan mutluluk duyacağını da sözlerine ekledi.