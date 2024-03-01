Ukrayna yenilgisi NATO ile Rusya’yı karşı karşıya getirir

SAMANYOLUHABER.COM- UKRAYNA





Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanı Lloyd Austin, "Ukrayna düşerse NATO'nun Rusya ile savaşacağına inanıyorum" dedi.





Austin, ABD Temsilciler Meclisi'nde Ukrayna'daki durum hakkında önemli açıklamalarda bulundu.





ABD Temsilciler Meclisi'nde Silahlı Hizmetlerle ilgili toplantıda konuşan Austin cephedeki durum ve ABD'den askeri destek gelmemesi konusundaki endişelerini dile getirdi. “Açıkçası Ukrayna düşerse NATO'nun Rusya ile savaşacağına inanıyorum" dedi.





Daha önce Beyaz Saray yönetiminin Amerikan Senatosu’na sunulan Ukrayna, İsrail ve Tayvan'a toplam 95 milyar dolar tutarında askeri ve insani yardım yapılmasını öngören yasa tasarı kabul edilmişti. Bazı cumhuriyetçilerin de aralarında bulunduğu 70 senatör tasarı lehinde oy kullanırken, 29 senatör hayır oyu verdiler.





Pakette en büyük payı 60 milyar dolarla Ukrayna'ya yapılacak yardımlar oluşturuyor. Ukrayna’ya yardımı da kapsayan yardım tasarısının kabul edilebilmesi için Temsilciler Meclisi tarafından da onaylanması gerekiyor.

Cumhuriyetçilerin kontrolündeki Temsilciler Meclisi'nin sözcüsü Mike Johnson tasarıya karşı oy kullanacaklarını açıklamıştı.





Austin’in ABD Temsilciler Meclisi'nde Ukrayna'daki durum hakkında görüş beyan etmesi ikna çalışması olarak algılandı.