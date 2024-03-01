Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov Türkiye'de

SAMANYOLUHABER.COM- MOSKOVA









Rus Bakan, mevkidaşı Hakan Fidan'la bir araya gelecek. Görüşmede ikili ilişkiler ele alınacak ve Ukrayna ile Suriye meselelerinin yanı sıra ekonomi ve enerji alanındaki işbirliği de görüşülecek.





Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zakharova daha önce yaptığı açıklamada Lavrov'un forum sırasında Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile ikili görüşmelerde bulunacağını duyurmuştu.





Lavrov'un katılacağı forumda Rusya'nın yanı sıra Ermenistan, Azerbaycan, Irak, Macaristan gibi 60'tan fazla ülke Dışişleri Bakanı düzeyinde temsil edilecek. Lavrov'un katılacağı forumun bu yılki ana teması “Krizler Döneminde Diplomasiyi Öne Çıkarmak” olarak açıklandı.





Küresel krizler, terörle mücadele, enerji güvenliği gibi pek çok kritik konu masaya yatırılacağı diplomasi forumuna 20'den fazla devlet ve hükümet başkanı katılacak.





Lavrov ayrıca Antalya'daki forum çerçevesinde Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Özbekistan Dışişleri Bakanı Bakhtiyor Saidov, Kırgızistan Dışişleri Bakanı Zheenbek Kulubayev ve Eswatini Kralı 3. Mswati ile de bir dizi ikili görüşme gerçekleştirecek.