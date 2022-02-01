Samanyolu Haber /Dünya / Ukrayna Yüksek Şurası'ndan Kırım ile ilgili yeni karar /01 Şubat 2022 22:40

Ukrayna Yüksek Şurası'ndan Kırım ile ilgili yeni karar

Ukrayna Yüksek Şurası'nda Kırım'ın Rusya'ya bağlanması ile ilgili yeni bir karar alındığı belirtildi. Söz konusu kararla Kırım'ın kaybedilmesine yol açan olayları araştırmak üzere geçici bir komisyon kurulduğu ifade edildi

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Sputnik Türkiye'de yer alan ve Aleksey Kudenko imzası taşıyan habere göre Ukrayna Yüksek Şurası, Kırım'ın kaybedilmesine yol açan olayları araştırmak üzere geçici bir komisyon kurdu. İktidardaki Halkın Hizmetkârı partili Yelizaveta Bogutskaya tarafından ilgili sunulan tasarı, oylamada 229 milletvekilinin 'evet' oyuyla kabul edildi.

Karar metnine göre geçici komisyonun başlıca görevi, 2013-2014 döneminde, Ukrayna devlet kurumları ve yerel özyönetim organlarının yetkililerinin Rusya’ya Kırım'ın 'işgaline' yardımcı olduğu yönündeki bilgiyi incelemek olacak.

Komisyon ayrıca, Kırım'da yaşanan hadiselerde yardımcı rolünde vatandaşların yanı sıra işletmeler, kurumlar, kuruluşlar, merkezi ve yerel yürütme organları ve yerel yönetimler ve bunların yetkililerinden bilgi toplamayı ve açıklamalar almayı amaçlıyor.

Komisyonun başkanlığı görevine, iktidardaki Halkın Hizmetkârı partili milletvekili İgor Kopıtin seçildi.


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