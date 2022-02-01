Samanyolu Haber /Gündem / 180 bin müşterisinin kişisel verilerini çaldırdığı açıklandı /01 Şubat 2022 22:31

180 bin müşterisinin kişisel verilerini çaldırdığı açıklandı

Domino’s Pizza yönetimi, Kişisel Verileri Koruma Kurumunun internet sitesinde yayımlanan veri ihlali bildiriminde, Domino’s Pizza'nın, Türkiye'deki 180 bin müşterisinin doğum yılı, ad, soyad, cep telefonu numarası, e-posta adresi ve müşteri ID bilgilerini çaldırdığı aktarıldı.

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Evrensel'de yer alan habere göre Domino’s Pizza yönetimi, ilk açıklamasında "Henüz doğrulayamadık" dediği veri ihalalini kabul etti.

Kişisel Verileri Koruma Kurumunun internet sitesinde yayımlanan veri ihlali bildiriminde, Domino’s Pizza'nın, Türkiye'deki 180 bin müşterisinin doğum yılı, ad, soyad, cep telefonu numarası, e-posta adresi ve müşteri ID bilgilerini çaldırdığı aktarıldı.

Bildirimde şu ifadeler yer aldı:

"Pizza Restaurantları AŞ tarafından Kurula iletilen veri ihlali bildiriminde özetle;

- Veri sorumlusuna ulaşan bir e-posta ile 3 müşteri ve 1 eski çalışanın verilerinin ele geçirildiğinin tespit edildiği

belirtilmiş olup söz konusu veri ihlali bildirimi hakkında Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 18.01.2022 tarih ve 2022/55 sayılı Kararı ile incelemenin devam ettirilmesine karar verilmiştir.

İlk bildirim ardından veri sorumlusu tarafından Kurula iletilen takip bildiriminde özetle;

- Veri sorumlusuna yeni bir e-posta daha gönderildiği ve bu e-posta içinde veri sorumlusu müşterilerine ait kişisel verilerin bulunduğu,

- İhlalden etkilenen ilgili kişi grubunun müşteriler olduğu,

- İhlalden etkilenen kişisel verilerin doğum yılı, ad, soyad, cep telefonu numarası, e-posta adresi ve müşteri ID bilgileri olduğu,

- İhlalden etkilenen kişi sayısının 180.000 olduğu,

- İlgili kişilerin [email protected] e-posta adresinden ihlale ilişkin bilgi alabilecekleri

bilgilerine yer verilmiştir."

"HENÜZ DOĞRULAYAMADIK" DİYEREK "ŞİFRENİZİ DEĞİŞTİRİN" ÇAĞRISINDA BULUNMUŞTU

Domino’s Pizza, kullanıcılarının kişisel verilerini çaldırmasına dair ilk açıklamasında, veri sızıntısının doğruluğunu henüz tespit edemediklerini belirterek kullanıcılarından şifrelerini değiştirmelerini istemişti.
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