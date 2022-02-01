180 bin müşterisinin kişisel verilerini çaldırdığı açıklandı

- Veri sorumlusuna ulaşan bir e-posta ile 3 müşteri ve 1 eski çalışanın verilerinin ele geçirildiğinin tespit edildiği







belirtilmiş olup söz konusu veri ihlali bildirimi hakkında Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 18.01.2022 tarih ve 2022/55 sayılı Kararı ile incelemenin devam ettirilmesine karar verilmiştir.





- İhlalden etkilenen ilgili kişi grubunun müşteriler olduğu,





- İhlalden etkilenen kişisel verilerin doğum yılı, ad, soyad, cep telefonu numarası, e-posta adresi ve müşteri ID bilgileri olduğu,





- İhlalden etkilenen kişi sayısının 180.000 olduğu,





- İlgili kişilerin [email protected] e-posta adresinden ihlale ilişkin bilgi alabilecekleri





"HENÜZ DOĞRULAYAMADIK" DİYEREK "ŞİFRENİZİ DEĞİŞTİRİN" ÇAĞRISINDA BULUNMUŞTU





Domino’s Pizza yönetimi, ilk açıklamasında "Henüz doğrulayamadık" dediği veri ihalalini kabul etti.Kişisel Verileri Koruma Kurumunun internet sitesinde yayımlanan veri ihlali bildiriminde, Domino’s Pizza'nın, Türkiye'deki 180 bin müşterisinin doğum yılı, ad, soyad, cep telefonu numarası, e-posta adresi ve müşteri ID bilgilerini çaldırdığı aktarıldı."Pizza Restaurantları AŞ tarafından Kurula iletilen veri ihlali bildiriminde özetle;İlk bildirim ardından veri sorumlusu tarafından Kurula iletilen takip bildiriminde özetle;- Veri sorumlusuna yeni bir e-posta daha gönderildiği ve bu e-posta içinde veri sorumlusu müşterilerine ait kişisel verilerin bulunduğu,bilgilerine yer verilmiştir."Domino’s Pizza, kullanıcılarının kişisel verilerini çaldırmasına dair ilk açıklamasında, veri sızıntısının doğruluğunu henüz tespit edemediklerini belirterek kullanıcılarından şifrelerini değiştirmelerini istemişti.