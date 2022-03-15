Samanyolu Haber /Gündem / Ukrayna'da bir gazeteci daha öldürüldü! /15 Mart 2022 19:32

Ukrayna'da bir gazeteci daha öldürüldü!

Rusya-Ukrayna savaşının 20. gününde sıcak bölgeden peş peşe haberler gelmeye devam ediyor. Son bilgilere göre Ukrayna'da çatışmanın ortasında kalan Fox News kameramanı hayatını kaybetti.

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Savaştan acı haberler gelmeye devam ediyor. Çok sayıda sivil ve askerin hayatını kaybettiği çatışmada bir gazeteci daha yaşamını yitirdi. Daha önce de bir gazetecinin hayatını kaybettiği savaşta öldürülen gazeteci sayısı ikiye yükseldi.

 "KORKUNÇ BİR HABER"

Fox News kameramanı Pierre Zakrzewski'nin Ukrayna'da öldürüldüğü açıklandı. Zakrzewski'nin muhabir Bejamin Hall'un yaralandığı saldırıda hayatını kaybettiği öğrenildi. America Reports programının sunucularından John Roberts, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Korkunç bir haber: Fox kameramanı Pierre Zakrzewski, muhabir Benhamin Hall'un yaralandığı aynı saldırıda öldürüldü. Dünya genelinde Pierre'le çok kez çalıştım. Tam bir hazineydi. Pierre'in eşi ve ailesine yürekten dualarımızı iletiyorum" ifadelerini kullandı.
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