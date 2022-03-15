Rusya'dan Biden dahil 13 ABD'li yetkiliye yaptırım

Rusya Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Rusya'nın Washington yönetimi temsilcileri ve onlarla bağlantılı kişilere kişisel yaptırımlar uyguladığı vurgulandı.







Yaptırım uygulanan kişiler arasında ABD Başkanı Joe Biden, Dışişleri Bakanı Anthony Blinken, Savunma Bakanı Lloyd Austin, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mark Milley, CIA Direktörü William Burns, Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Beyaz Saray Basın Sekreteri Jen Psaki, eski Dışişleri Bakanı Hillary Clinton ve Başkan Joe Biden'ın Ukraynalı bir enerji firmasıyla ilişkileri gün yüzüne çıkan oğlu Hunter Biden da dahil olmak üzere toplam 13 kişi yer alıyor.





Moskova, yaptırımların Washington yönetiminin Başkan Vladimir Putin de dahil olmak üzere üst düzey Rus liderleri kara listeye almasının ardından uygulanan karşılıklı bir önlem olduğunu duyurdu.





YENİ İSİMLER EKLENECEK

Kremlin tarafından yapılan açıklamaya göre, listeye dahil olan kişilerin Rusya Federasyonu'na girişleri yasaklanacak. Ancak Kremlin'den yapılan açıklamada, "ulusal çıkarlarımızı karşılamaları halinde" Amerikalı yetkililerle temastan kaçınılmayacağı belirtildi.





Yakın gelecekte listeye daha fazla isim ekleneceğinin belirtildiği açıklamada ayrıca, "Rus düşmanı veya Rusya'ya karşı nefreti körüklemeye katkıda bulunan üst düzey ABD yetkilileri, askeri yetkililer, milletvekilleri, iş insanları, uzmanlar ve medya şahsiyetleri de kara listeye eklenecek" ifadeleri yer aldı.