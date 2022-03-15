Samanyolu Haber /Gündem / Gazeteci Gültekin'i darbedenler için 4,5 yıla kadar hapis talebi /15 Mart 2022 18:49

Gazeteci Gültekin'i darbedenler için 4,5 yıla kadar hapis talebi

Gazeteci Levent Gültekin'in darbedilmesine ilişkin yargılanan 2 sanığın "nitelikli yaralama" suçundan 4 yıl 6'şar yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

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Bakırköy 47. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, sanıkların avukatı katıldı.

Esas hakkındaki mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, 8 Mart 2021'de katılan Levent Gültekin'in kendisini darbeden şahıslardan şikayetçi olduğu belirtilerek, Adli Tıp Kurumu raporunda Gültekin'in basit tıbbi müdahale ile giderilemeyecek bir şekilde yaralandığı aktarıldı.

4 BUÇUK YILA KADAR HAPİS İSTEMİ
Mütalaada, sanıkların savunmalarının samimi bulunmadığı değerlendirilerek, sanıklar Muhammed Emin Kılıç ve Ömer Doğru'nun "nitelikli yaralama" suçundan ayrı ayrı 1,5 yıldan 4,5 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

Sanıkların avukatı, mütalaaya karşı beyanda bulunmak için süre istedi.

Mahkeme, sanıkların avukatına mütalaaya karşı beyanda bulunması için süre vererek, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.


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