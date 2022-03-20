Ukrayna'da yasaklanmasına karar verildi

Rusya yönetiminin askeri saldırısı altındaki Ukrayna'da siyasi açıdan yeni bir karar alındığı ve bu karar kapsamında bazı siyasi parti ve siyasi faaliyetlerin yasaklandığı ifade edildi.







Evrensel'de yer alan habere göre Ukrayna'da Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi'nin aldığı kararla çok sayıda parti ve hareketin faaliyetleri yasaklandı. Ukrayna'da Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi'nin aldığı kararla çok sayıda parti ve hareketin faaliyetleri yasaklandı.

Kararı, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy yayımladığı görüntülü mesajla duyurdu ve Konseyin ülkedeki savaşı göz önünde bulundurarak sıkıyönetim dönemi boyunca bazı siyasi partilerin faaliyetlerini askıya aldığını belirtti.Zelenskiy, faaliyetleri durdurulan siyasi parti ve hareketlerin "Muhalefet Bloku", "Sol Muhalefet", "Sol Güçler Birliği", "Ukrayna İlerici Sosyalist Partisi", "Ukrayna Sosyalist Partisi", "Sosyalistler", "Yaşam İçin Muhalefet Platformu", "Şaria Partisi", "Bizim", "Devlet" ve "Vladimir Saldo Bloku" olduğunu aktardı.Zelenski, ayrıca "Vladimir Saldo Bloku" partisinin Ukrayna'da bilinmediğini ve seçimler öncesi Herson'da kurulduğunu belirtip, bu partinin Rusya yanlısı ve Herson Halk Cumhuriyeti'nin meydana getirilmesine katıldığı iddia edilen Herson belediye meclisi üyesi Saldo ile bağlantılı olduğunu öne sürdü.