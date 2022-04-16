Samanyolu Haber /Ekonomi / Ukrayna'dan 1,25 milyon tonluk tahıl felaketi uyarısı /16 Nisan 2022 09:30

Ukrayna'dan 1,25 milyon tonluk tahıl felaketi uyarısı

Ukrayna, Rusya’nın işgali yüzünden Karadeniz’deki limanlarında yaklaşık 1,25 milyon ton tahıl ve yağlı tohumun gemi ambarlarında denize açılmayı beklediğini duyurdu.

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Ukrayna Tarım Bakanı Mykola Solskyi, “Şu anda 1,25 milyon ton tahıl ve yağlı tohum, 57 tankere yüklenmiş olarak bekliyor. Gemilerin kaptanları bile daha önce öngörülmediği gibi bunları daha ne kadar ambarlarında tutabileceklerini bilmiyor.” dedi.

Savaş öncesi ülkesinin aylık tahıl ihracatının 6 milyon tona ulaştığını hatırlatan Solsky, Ukrayna’da çıkan Pravda gazetesine yaptığı açıklamada işgalin ardından geçen ay sadece 200 bin ton dışarı gönderebildiklerini bildirdi.

Gelişmelerin denize açılamayan yük gemilerin ambarlarının durumuna bağlı olduğunu ve tahılın üç aydan fazla depolanması durumunda yeni sorunların ortaya çıkabileceği uyarısını yapan Solskyi, ambarlardaki yükün bir kısmının bozulabileceğini ifade etti.

Rusya, bazı ülkelere tahıl ihracatını yasakladı

Ukrayna ürettiği tahılın hemen hemen hepsini işgal öncesi Karadeniz’deki limanlarından dışarı gönderiyordu.

Ukrayna’nın sattığı tahılın önemli bir kısmının Kuzey Afrika ve Orta Doğu’ya gittiğini kaydeden Solskyi, bu bölgelerdeki ülkelerin de daha fazla para harcamak ve Ukrayna dışında satıcı bulmak zorunda kalacaklarının altını çizdi.

Tahıl fiyatları artacak

Solskyi, son krizle birlikte ülkelerin tahıl stoklama yoluna gitmeleri sonucu fiyatlarda önemli artışlar yaşanacağı uyarısında bulundu.

Solskyi, “Sihirli bir şekilde bu hikaye yarın bitse bile, 3 ila 5 yıl arasında bir süre yüksek fiyat dalgası etkisi sürdürecek.” dedi.

Karadeniz’den üzerinden mallarını satamayan Ukrayna, son dönemde demiryollarını kullanarak batı komşusu Polonya üzerinde ihracatını sürdürmeyi hedefliyor.

İki ülke demiryolları arasında farklı rayların kullanılması yüzünden, önemli miktarda yük vagonu Polonya sınırında bekliyor.
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