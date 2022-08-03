Samanyolu Haber /Gündem / Ukrayna'dan gelen geminin denetimi bitti /03 Ağustos 2022 13:29

Ukrayna'dan gelen geminin denetimi bitti

Türkiye, Ukrayna, Rusya ve Birleşmiş Milletler (BM) ortaklığında imzalanan 'Tahıl Koridoru' anlaşması sonrasında Ukrayna'dan İstanbul'a ulaşan ilk yük gemisindeki denetiminin tamamlandığı aktarıldı.

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Rusya yönetiminin başlattığı Ukrayna saldırısı sonrasında dünyanın önde gelen tahıl üreticilerinden birisi olan Kiev yönetiminin ürün arzı yapamaması nedeniyle gıda fiyatlarında yukarı yönlü bir seyir başlamıştı. Bu durumun önüne geçmek adına Türkiye, Ukrayna, Rusya ve Birleşmiş Milletler (BM) ortaklığında imzalanan 'Tahıl Koridoru' anlaşması sonrasında Ukrayna'dan İstanbul'a ulaşan ilk yük gemisindeki denetiminin tamamlandığı aktarıldı.
 Evrensel'de yer alan habere göre Ukrayna'nın Odessa Limanı'ndan yola çıkarak dün akşam saatlerinde Sarıyer açıklarına demir atan mısır yüklü Razoni isimli gemide denetim faaliyetleri tamamlandı.

Tahıl sevkiyatı anlaşması kapsamında Ukrayna'nın Odessa Limanı'ndan gelen ve İstanbul Boğazı Karadeniz girişinde demirleyen gemide denetleme faaliyetinin tamamlandığı bildirildi. 27 bin ton mısır taşıyan gemi, Lübnan'a gitmek üzere İstanbul Boğazı'ndan geçiş yapacak.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada "Müşterek denetleme timi, Razoni gemisindeki denetleme faaliyetini tamamladı. 27 bin ton mısır taşıyan gemi, Lübnan'a gitmek üzere İstanbul Boğazı'ndan geçiş yapacak" ifadeleri kullanıldı.
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