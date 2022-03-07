Samanyolu Haber /Gündem / Ukrayna'dan kaçanların sayısı 1,5 milyonu geçti /07 Mart 2022 00:45

Ukrayna'dan kaçanların sayısı 1,5 milyonu geçti

Birleşmiş Milletler, Ukrayna’daki savaşın 10'uncu günü itibarıyla 1 milyon 500 binden fazla insanın ülkeyi terk ettiğini açıkladı. Ayrıca BM'ye göre işgalin başladığı 24 Şubat'tan bu yana çatışmalarda 364 sivil hayatını kaybetti.

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Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği'nin (OHCHR) açıklamasına göre Rusya'nın Ukrayna'yı işgale başladığı 24 Şubat'tan bu yana çatışmalarda 364 sivil hayatını kaybetti. OHCHR doğrulanmış sayının bu olduğunu ancak gerçek sayının çok daha yüksek olabileceğini açıkladı. Savaşta şimdiye kadar yaralanan sivillerin sayısı ise 759 olarak tespit edildi. 


Birleşmiş Milletler, Ukrayna’daki savaşın 10'uncu günü itibarıyla 1 milyon 500 binden fazla insanın ülkeyi terk ettiğini açıkladı. BM, durumu "Avrupa'da İkinci Dünya Savaşı'ndan beri en hızlı büyüyen sığınmacı krizi" olarak niteledi.

Rusya işgalinin başlamasından bu yana yalnızca Polonya’ya sığınan Ukraynalıların sayısının bir milyona yaklaştığı belirtildi. Polonya sınır güvenliği, sınırı geçen Ukraynalıların sayısını 922 bin 400 olarak açıkladı. Yalnızca Cumartesi günü 129 bin kişinin sınırı geçtiği, Pazar gününün erken saatlerinde de ülkeye giriş yapanların sayısının 39 bin 800’ü bulduğu açıklandı. 

Polonya Dışişleri Bakanlığı’nın verilerine göre, ülkeye sığınanların çoğunluğunu Ukrayna vatandaşları oluştursa da iltica edenler arasında Özbekistan, Belarus, Hindistan, Cezayir, Nijerya, Fas, ABD ve diğer ülkelerin vatandaşları da bulunuyor. 

Yunanistan da vatandaşlarının Ukrayna’dan tahliyesine devam ediyor. Yunan Göç Bakanlığı savaşın başından beri 906’ı çocuk, 3 bin 155 kişinin Yunanistan’a kaçtığını açıkladı. 

Alman İçişleri Bakanlığı da pazar günü itibarıyla Almanya’ya sığınan Ukraynalıların sayısının 37 bin 800'e yaklaştığını açıkladı. 
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