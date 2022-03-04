Ukrayna'nın işgali: ‘Yaşadığım kent bombalanıyor ama Rusya’da yaşayan annem bana inanmıyor’

Rusya’nın Ukrayna’nın işgali için başlattığı askerî harekât sürerken Ukrayna’nın ikinci büyük kenti Harkov bombalanmaya devam ederken 4 köpeğiyle birlikte banyoda saklanan 25 yaşındaki Oleksandra, yaşadığı yerin bombalandığına dair videoları Moskova’da annesine göndermesine rağmen annesini inandıramadığını söyledi.





BBC Ukraynaca Servisi’ne konuşan Oleksandra, “İlk patlamaları duyduğumda evden çıkarak köpeklerimi eve aldım. İnsanlar panik halindeydi, arabalarını terk edip kaçıyordu ve ben de çok korkmuştum.” İfadelerini kullandı. Moskova’daki annesiyle düzenli olarak telefonda konuştuğunu belirten Oleksandra, kentinin bombalandığını gösteren videolar çekip annesine göndermesine rağmen annesini yaşananlara ikna edemediğini söyledi.





KENTİN BOMBALANMA VİDEOLARINA RAĞMEN ANNEM BANA İNANMADI





Oleksandra, “Ebeveynlerimi korkutmak istemedim ama onlara sivillerin ve çocukların öldüğünü anlatmaya başladım. Benim için endişeli olsalar da bu tür olayların kazara yaşanmış olduğunu, Rus ordusunun asla sivilleri hedef almayacağını, Ukrayna ordusunun kendi halkını öldürdüğünü söylemeye devam ediyorlar.” diye konuştu.





Bunun sebebinin Rusya devletinin kontrolündeki Rus medyasının söyleminden kaynaklandığını söyleyen Oleksandra, annesinin televizyonda duyduğu söylemleri tekrar ettiğini şöyle anlattı: “Annemin tam bir Rus spikeri gibi konuştuğunu görmek korkutucuydu. İnsanlar onlara güveniyor ve halkın beynini yıkıyorlar. Ebeveynlerim burada askeri bir operasyon yapıldığının farkında. Fakat ‘Ruslar sizi özgürleştirmeye geliyor. Hiçbir şeye zarar vermezler, size de dokunmazlar. Sadece askeri üsleri hedef alıyorlar’ diyorlar.” ifadelerini kullandı.





BABAM “HAYIR BİR SAVAŞ YOK, RUSLAR UKRAYNA’YI NAZİLERDEN KURTARIYOR” DEDİ





Kiev’de restoran işleten Mikhailo, Rus TV’lerini izlemeye vakti olmadığını söylüyor.Ukrayna’nın başkenti bombalanmaya başladığında, tek düşündükleri şey kendisi ve eşinin altı yaşındaki kızları ve bebeklerini nasıl koruyabilecekleri olmuş. Çocukları gece bombardıman seslerine uyanıp ağlamaya başlamış. Bunun üzerine önce Kiev’in dışına, ardından da ülke dışına çıkmışlar. Ailesini Macaristan sınırına kadar götüren Mikhailo, ardından direnişe destek vermek için Ukrayna’nın batısına dönmüş.





Rusya’daki Nijni Novgorod kenti yakınlarında bir manastırda çalışan babasının kendilerini hiç aramamasına şaşırmış. Babasını arayıp olanları anlattığında babası bunun doğru olmadığını söylemiş, “Hayır bir savaş yok, Ruslar Ukrayna’yı Nazilerden kurtarıyor” demiş. Mikhailo o andan önce de Rus devletinin propaganda gücünün farkında olduğunu fakat bu sözleri babasından duyduğunda yıkıldığını anlatıyor: “Kendi babam bana inanmıyor. Burada olduğumu ve her şeyi gözlerimle gördüğümü bilmesine rağmen. Üstelik annem de burada. Anneannemle birlikte bombardımandan korunmak için banyoda saklanıyorlar.’’









Anastasya’nın ebeveynleri de Donetsk Halk Cumhuriyeti’ne 20 kilometre uzakta küçük bir köyde yaşıyor. Köy hâlâ Ukrayna’nın kontrolünde olsa da evde sadece Rus kanalları izleniyor. Evin duvarındaki saat bile Moskova saatine göre ayarlanmış. Bu yüzden 24 Şubat sabahında Kiev’de siren sesleriyle uyandığında, ailesinin nasıl bir tepki vereceğini tahmin ettiğini şöyle anlattı: “Sabah beşte taktan fırlar fırlamaz annemi aradım. Aramama çok şaşırdı, sesi çok sakin geliyordu.”





BBC Ukraynaca Servisi’ne konuşan Anastasya, uyandıktan sonra patlamalar duyduğunu ve endişelendiğini söyledi.





“Annemi tekrar aradım, korktuğumu söyledim. ‘Endişelenme, Rusya Kiev’i asla bombalamaz’ dedi sakin bir şekilde” diyen Anastasya, konuşmanın devamını şöyle anlatıyor:





“Bombardımanın çoktan başladığını, sivillerin öldüğünü söyledim. Ama Ukrayna Donbas’ı bombaladığında yapmamız gereken buydu’ diye yanıt verdi, gülerek. Bir an nefes alamadım. Annemin bunu bu kadar zalimce söylemesi kalbimi kırdı.’’