'Ukrayna'ya yapılan son saldırılar Putin’in acımasızlığını bir kez daha gösterdi'

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin ve Ukrayna Savunma Bakanı Oleksi Reznikov, Rusya'nın Ukrayna'nın sivil altyapısına yönelik acımasız hava saldırılarını kınadı.



Pentagon'dan yapılan açıklamaya göre Austin ayrıca, ABD'nin "Ukrayna'nın Rusya'nın saldırılarına karşı koyma kabiliyetini destekleme konusundaki kararlılığını" dile getirdi.



Austin, Ukrayna’ya sağlanan hava savunma sistemlerinin öncelikleri olduğunu vurguladı. ABD, Ukrayna’ya NASAMS-gelişmiş karadan havaya füze sistemleri desteği veriyor.



Hedefte yine enerji altyapısı



Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski dün gece yaptığı video konuşmasında, Rusya'nın dün gerçekleştirdiği yoğun saldırılarda dört kişinin hayatını kaybettiğini söyledi.



Zelenski, "Ancak Rusya'nın terör eylemlerini ortadan kaldırarak, topraklarımızı özgürleştirerek ve katilleri adalete teslim ederek barış sağlanabilir” dedi.



Rusya dün Ukrayna’nın enerji altyapısını hedef alan çok sayıda füze saldırısı düzenledi. Ancak Ukrayna Başbakanı Denys Shmyhal, ülke çapındaki elektrik sisteminin çalışır durumda olduğunu kaydetti.



Ukrayna medyası Kiev'in güneyinde Çerkasi, Krivyi Rih ve Karadeniz limanı Odesa'nın da aralarında bulunduğu çeşitli bölgelerde patlamalar olduğunu aktardı.



Ukrayna Cumhurbaşkanlığı ofisi başkan yardımcısı Kirilo Timoşenko Telegram hesabından, "Düşman yine Ukrayna topraklarına füzelerle saldırıyor” diye yazdı.



Timoşenko, güneydeki Zaporijya bölgesindeki Novosofiyivka köyünde iki kişinin öldüğünü ve aralarında 22 aylık bir bebeğin de bulunduğu üç kişinin yaralandığını söyledi.