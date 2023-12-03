Ülker Ailesi'ne Japon gelin

Yıldız Holding Yönetim Kurulu Üyesi ve Pladis Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ülker’in 23 yaşındaki oğlu Fatih Ülker, nişanlısı Ayako Takasu ile dün akşam düzenlenen sade bir törenle dünya evine girdi.







Tarihi Sait Halim Paşa Yalısı’nda düzenlenen törene aile büyüklerinin yanı sıra siyaset, iş, sivil toplum ve sanat dünyasından da birçok tanınmış sima katıldı.





Halktv.com'ta yer alan habere göre 2000 yılında Murat ve Betül Ülker çiftinin ikiz bebeklerinden biri olarak dünyaya gelen Fatih Ülker, geçtiğimiz yılda You An Li ve Toshio Takasu çiftinin kızı Ayako Takasu ile nişanlanmıştı.





Murat Ülker’in büyük oğlu Yahya Ülker ise, 2018 yılında Rixos Otelleri’nin sahibi Fettah Tamince’nin kızı Hatice Tamince ile evlenmişti..