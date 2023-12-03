Kanal D Elazığ Cezaevindeki kabus gecesini ekrana taşıdı, Bakan açıklama yaptı

Arka Sokaklar dizisi cezaevlerinde ardı arkası kesilmeyen şiddet iddialarını ekrana taşıdı. Dizide infaz memuru, tutuklu bir polise şiddet uygularken verildi. İlerleyen sahnelerde ise bir grup adli mahkum, gardiyanları etkisiz hale getirerek cezaevinde tutulan polisin koğuşunu bastı. Sahnelerin, bir süre önce Elazığ Cezaevinde yaşanan skandalla büyük benzerlik göstermesi dikkatleri çekti.





Elazığ Cezaevi’nde yaşanan olayda gece yarısı kendilerini ‘derin devletin adamı’ olarak tanıtan bazı kişilerin, 8 tutuklu ve hükümlüyü şişlediği ortaya çıktı. Hizmet Hareketi’ne yönelik soruşturmalar kapsamında tutuklanan şahıslara yönelik gerçekleştirilen saldırı sonrası bir kişi ağır yaralanmıştı. Saldırıda PKK’ya mensup olduğu ileri sürülen bazı tutuklu ve hükümlüler de yaralanmıştı.







Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, ise bir açıklama yaparak tepki gösterdi. Tunç açıklamasında gardiyanların uyguladığı şiddetin gerçeği yansıtmadığını ileri sürdü. "Bir televizyon dizisindeki ceza infaz kurumlarında görev yapan infaz koruma memurlarını karalamaya dönük sahnelerin kabul edilemez olduğunu" söyledi.





'AYNISI ELAZIĞ CEZAEVİ'NDE YAŞANDI'



Diğer yandan insan hakkı ihlallerini yakından takip eden HEDEP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'dan da bir açıklama geldi. Gergerlioğlu, sosyal medya hesabından dizideki sahneleri paylaşarak olayın aynısının Elazığ Cezaevi'nde yaşandığını belirtti.





Gergerlioğlu, "Arka Sokaklar dizisi senaryosu adeta geçen Elazığ Cezaevi'nde yaşananları anlatmış ve Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü hemen açıklama yayınlamış. Hiç utanmıyor musunuz? Bu açıklamayı olayın aynısı Elazığ Cezaevi'nde yaşandığında yayınlayacaktınız! Aylarca sürekli sormuştum! Cevap verin Adalet Bakanlığı" ifadelerini kullandı.