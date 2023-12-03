Samanyolu Haber /Gündem / Kanal D Elazığ Cezaevindeki kabus gecesini ekrana taşıdı, Bakan açıklama yaptı /03 Aralık 2023 13:02

Kanal D Elazığ Cezaevindeki kabus gecesini ekrana taşıdı, Bakan açıklama yaptı

Kanal D'de yayınlanan ve yıllardır ekranlarda boy gösteren Arka Sokaklar dizisinde, Elazığ Cezaevi'nde geçtiğimiz aylarda yaşanan kabus gecesi canlandırıldı.

SHABER3.COM

Arka Sokaklar dizisi cezaevlerinde ardı arkası kesilmeyen şiddet iddialarını ekrana taşıdı. Dizide infaz memuru, tutuklu bir polise şiddet uygularken verildi. İlerleyen sahnelerde ise bir grup adli mahkum, gardiyanları etkisiz hale getirerek cezaevinde tutulan polisin koğuşunu bastı. Sahnelerin, bir süre önce Elazığ Cezaevinde yaşanan skandalla büyük benzerlik göstermesi dikkatleri çekti. 

Elazığ Cezaevi’nde yaşanan olayda gece yarısı kendilerini ‘derin devletin adamı’ olarak tanıtan bazı kişilerin, 8 tutuklu ve hükümlüyü şişlediği ortaya çıktı. Hizmet Hareketi’ne yönelik soruşturmalar kapsamında tutuklanan şahıslara yönelik gerçekleştirilen saldırı sonrası bir kişi ağır yaralanmıştı. Saldırıda PKK’ya mensup olduğu ileri sürülen bazı tutuklu ve hükümlüler de yaralanmıştı. 

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, ise bir açıklama yaparak tepki gösterdi. Tunç açıklamasında gardiyanların uyguladığı şiddetin gerçeği yansıtmadığını ileri sürdü. "Bir televizyon dizisindeki ceza infaz kurumlarında görev yapan infaz koruma memurlarını karalamaya dönük sahnelerin kabul edilemez olduğunu" söyledi.

'AYNISI ELAZIĞ CEZAEVİ'NDE YAŞANDI'
Diğer yandan insan hakkı ihlallerini yakından takip eden HEDEP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'dan da bir açıklama geldi. Gergerlioğlu, sosyal medya hesabından dizideki sahneleri paylaşarak olayın aynısının Elazığ Cezaevi'nde yaşandığını belirtti.

Gergerlioğlu, "Arka Sokaklar dizisi senaryosu adeta geçen Elazığ Cezaevi'nde yaşananları anlatmış ve Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü hemen açıklama yayınlamış. Hiç utanmıyor musunuz? Bu açıklamayı olayın aynısı Elazığ Cezaevi'nde yaşandığında yayınlayacaktınız! Aylarca sürekli sormuştum! Cevap verin Adalet Bakanlığı" ifadelerini kullandı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Kanal D Elazığ Cezaevindeki kabus gecesini ekrana taşıdı,... Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
12:36:49