Samanyolu Haber /Dünya / Rusların Gazze Şeridi'nden tahliyesine başlandı /03 Aralık 2023 12:37

Rusların Gazze Şeridi'nden tahliyesine başlandı

Gazze’de bulunan Rus vatandaşlarının, tehlikeli bölgelerden çıkarılmasına yönelik tahliyeler yeniden başladı.

SHABER3.COM

SAMANYOLUHABER.COM- MOSKOVA

Daha önce toplamda 762 Rus vatandaşı tahliye edilmişti. Halen yaklaşık 200 kişinin bölgede olduğu düşünülüyor.

Filistinli yetkililer tarafından Rus basınına veriler bilgiler doğrultusunda tahliye işlemleri tekrar başlatılıyor.

Açıklamada, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne yeniden düzenlediği saldırılar nedeniyle tahliyenin zorlaştığı belirtiliyor. Gazze Şeridi’nden Mısır ile insanların tehlikeli bölgeden tahliye edildiği tek kontrol noktası olan Refah kontrol noktası da ateş altında kaldı. 

Gazze'den tahliye edilen son Rus grubu ve yakınları 25 Kasım'da Moskova'ya ulaştı. Toplamda 762 kişi yerleşim bölgesinden Rusya'ya getirildi. 28 Kasım itibarıyla yaklaşık 200 kişi daha tahliye edilmeyi bekliyordu. Hamas ile İsrail arasında ateşkesin bitmesi ardından Refah kontrol noktası yabancıların geçişine kapatıldı. 1 Aralık'ta İsrail ordusu yeniden saldırı başlatacaklarını duyurdu.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Rusların Gazze Şeridi'nden tahliyesine başlandı Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
12:37:08