Rusların Gazze Şeridi'nden tahliyesine başlandı

SAMANYOLUHABER.COM- MOSKOVA





Daha önce toplamda 762 Rus vatandaşı tahliye edilmişti. Halen yaklaşık 200 kişinin bölgede olduğu düşünülüyor.





Filistinli yetkililer tarafından Rus basınına veriler bilgiler doğrultusunda tahliye işlemleri tekrar başlatılıyor.





Açıklamada, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne yeniden düzenlediği saldırılar nedeniyle tahliyenin zorlaştığı belirtiliyor. Gazze Şeridi’nden Mısır ile insanların tehlikeli bölgeden tahliye edildiği tek kontrol noktası olan Refah kontrol noktası da ateş altında kaldı.





Gazze'den tahliye edilen son Rus grubu ve yakınları 25 Kasım'da Moskova'ya ulaştı. Toplamda 762 kişi yerleşim bölgesinden Rusya'ya getirildi. 28 Kasım itibarıyla yaklaşık 200 kişi daha tahliye edilmeyi bekliyordu. Hamas ile İsrail arasında ateşkesin bitmesi ardından Refah kontrol noktası yabancıların geçişine kapatıldı. 1 Aralık'ta İsrail ordusu yeniden saldırı başlatacaklarını duyurdu.