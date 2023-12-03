NATO üyeleri Ukrayna’nın artan mühimmat talebini karşılayamıyor

SAMANYOLUHABER.COM- UKRAYNA





NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Batı'nın harekete geçmemesi halinde Ukrayna'nın durumunun daha da kötüleşebileceğini söyledi.







Alman televizyon kanalı Das Erste'ye verdiği röportajda NATO Genel Sekreteri, Ukrayna'nın kritik bir durumda olduğunu belirterek, "Destekler yetersiz kalırsa kötü haberlere hazırlıklı olmalıyız.” dedi.





NATO üyelerinin artan mühimmat talebini karşılayamadıklarını da itiraf eden Stoltenberg, Ukrayna ordusunun böyle bir durumda nasıl davranması gerektiği sorusuna bu karmaşık operasyonel kararların alınmasını Ukraynalılara ve onların askeri liderliğine bırakılması gerektiğine vurgu yaptı.





Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Başkomutanı Valery Zalujny, çatışmaların çıkmaza girdiğini belirtti. The Ekonomist gazetesinde geçtiğimiz gün yayınlanan makalesinde Ukrayna'daki çatışmayla ilgili durumun karmaşıklığına dikkat çekmiş ve Kiev'in Batılı müttefiklerinin kararsızlığı nedeniyle Rusya'nın kazanabileceğini vurgulamıştı.