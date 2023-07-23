Samanyolu Haber /Gündem / Tenkil sergisini gezen Uluslararası Af Örgütü üyesi Diehl: Tarih tekerrür ediyor /23 Temmuz 2023 20:55

Tenkil sergisini gezen Uluslararası Af Örgütü üyesi Diehl: Tarih tekerrür ediyor

Tenkil Müzesini gezen Uluslararası Af Örgütü üyesi Udo Diehl, “Zamanında Almanya’da yaşanan zulmün Türkiye’de de tekrar ettiğini görmek çok üzücü. Tarih tekerrür ediyor“ dedi.

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Amnesty International(Uluslararası Af Örgütü) üyesi Udo Diehl, Frankfurt’ta tarihi Gestopa hapishanesinde açılan, Türkiye’de hizmet hareketi üyelerine yapılan işkence ve hukuksuzlarının anlatıldığı Tenkil müzesini gezdi.


Sergide gördüklerinden çok etkilendiğini ifade eden Udo Diehl şöyle konuştu: Almanya tarihi hakkında bilgi sahibi oldum. Ve bu sergide zamanında Almanya’da yasanan bu zulmün Türkiye’de de tekrarlandığını görmek cok üzücüydü.


 Ne yaziki ki bu zulümlerin günümüzde de devam ettiğimi söylemeliyim ki ifade özgürlüğünün, basın özgürlüğünün ortadan kalktığını aynı zamanda Gülen Hareketi takipcileri ve bir kısım muhaliflerin zulme uğratıldığını, hala farklı metodlar üzerinden hak ihlalleri yapıldığına şahit oldum. Ayrıca çocukların hapiste tutulduğunun da farkına varmak ürkütücü. Maalesef tarih her zaman olduğu gibi tekerrür ediyor. Her birinize yalnızca bu sergiyi görmeye ve demokrasinin ve insan haklarının gözetilmesi için çalışmaya davet edebilirim evet burada, Frankfurt'ta bu sergiyi destekleyin ve çok teşekkür ederim

ULUSLARARASI AF ÖRGÜTÜ KİMDİR?

Uluslararası Af Örgütü¨ (UAÖ), 150'den fazla ülkede, 10 milyondan fazla insandan oluşan ve insan hakları ihlallerinin sona erdirilmesi için çalışan küresel bir hareket. 1977 yılında çalışmaları nedeniyle Nobel Barış¸ Ödülü'ne layık görüldü. UAÖ, İnsan hakları ihlallerini araştırarak, belgeler ve bu ihlalleri durdurmak için kampanyalar yürütüyor. İnsan hakları eğitimi ve savunuculuk faaliyetleri aracılığıyla tüm dünyada herkesin insan haklarından faydalanabilmesini sağlamak için çalışıyor. UAÖ ayrıca, insan hakları konusundaki uluslararası tartışmalarda yer alır, hükümetlerle görüşür; BM, Avrupa Konseyi ve Avrupa Birliği gibi hükümetlerarası örgütlere görüş bildirir.


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