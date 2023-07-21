Tenkil Müzesi'nde 'Medya Ve Adalet’ Paneli

Almanya’nın Frankfurt şehrinde özellikle NAZİ döneminde işkence ve kötü muamelenin merkezi haline gelen, gizli polis teşkilatı Gestapo'nun muhalifleri hapsettiği ve birçoğunu ölüme gönderdiği son durak olan tarihi hapishane bugünlerde anlamlı bir etkinliğe ev sahipliği yapiyor.





Tenkil Müzesi, Avrupa çapındaki etkinliklerin sonuncusunu burada yaparken orjinalliğine dokunulmamış hücrelerde ve zindanlarda, Türkiye'deki mağdurlarin geride bıraktiğı hatıralar sergileniyor.

Tenkil sergisinde yarın önemli bir panel düzenlenecek. ‘’Tenkil'de Medya ve Adalet - tüm muhalif seslerin susturulmasi’’ paneline önemli gazeteciler katılacak ve AKP’nin 7 yıldır süren sistematik soykımını bir kez daha dünyaya duyuracaklar.





Açıldığı 10 Temmuz’dan bu yana adeta ziyaretçi akınına uğrayan sergide ziyaret için gelenlere gönüllü gençler tarafından 4 ayri dilde; Türkçe, İngilizce, Almanca ve Fransızca rehberlik hizmeti veriliyor.

Tenkil sergisi, 30 Temmuz’a kadar açık olacak.





Sergiyi cuma günleri 15.00-19.00, cumartesi ve pazar günleri ise 12.00-18.00 saatleri arasında ziyaret edebilirsiniz.





Ayrica 15 kişinin üstündeki gruplar tenkil müzesine başvurarak farkli günlerde de sergiyi ziyaret edebilirler.



