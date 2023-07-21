Samanyolu Haber /Gündem / Tenkil Müzesi'nde 'Medya Ve Adalet’ Paneli /21 Temmuz 2023 23:56

Tenkil Müzesi'nde 'Medya Ve Adalet’ Paneli

ürkiye’de yaşanan zulmün sembolleri Frankfurt Gestapo Hapishanesinde sergileniyor. ‘Hatırlamak, Yüzleşmek, İyileşmek’ başlıklı gezici sergi, insan haklarının dokunulmazlığına güçlü bir tanıklık etmenin yanı sıra, insanlığa karşı suç olarak kabul edilen sistematik insan hakları ihlallerinin unutulmasına karşı bir hafıza işlevi görmeyi amaçlıyor.

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Almanya’nın Frankfurt şehrinde  özellikle NAZİ  döneminde işkence ve kötü muamelenin merkezi haline gelen, gizli polis teşkilatı Gestapo'nun muhalifleri hapsettiği ve birçoğunu ölüme gönderdiği son durak olan tarihi hapishane bugünlerde anlamlı bir etkinliğe ev sahipliği yapiyor. 

Tenkil Müzesi, Avrupa çapındaki etkinliklerin sonuncusunu burada yaparken orjinalliğine dokunulmamış  hücrelerde ve zindanlarda, Türkiye'deki mağdurlarin geride bıraktiğı hatıralar sergileniyor.
Tenkil sergisinde yarın önemli bir panel düzenlenecek. ‘’Tenkil'de Medya ve Adalet - tüm muhalif seslerin susturulmasi’’ paneline önemli gazeteciler katılacak ve AKP’nin 7 yıldır süren sistematik soykımını bir kez daha dünyaya duyuracaklar.

Açıldığı 10 Temmuz’dan bu yana adeta ziyaretçi akınına uğrayan sergide ziyaret için gelenlere gönüllü gençler tarafından 4 ayri dilde; Türkçe, İngilizce, Almanca ve Fransızca rehberlik hizmeti veriliyor.
Tenkil sergisi, 30 Temmuz’a kadar açık olacak. 

Sergiyi cuma günleri 15.00-19.00, cumartesi ve pazar günleri ise 12.00-18.00 saatleri arasında ziyaret edebilirsiniz. 

Ayrica 15 kişinin üstündeki gruplar tenkil müzesine başvurarak farkli günlerde de sergiyi ziyaret edebilirler.

22 Temmuz 2023, 16:00-18:00
• TENKİL'de Medya ve Adalet - Tüm Muhalif Seslerin Susturulması
 
Serginin Açılış Saatleri:
Cuma 15:00-19:00
Cumartesi 12:00-18:00
Pazar 12:00-18:00

SERGİ ADRESİ 
Ehemaliges Polizeigefängnis Klapperfeld,  Klapperfeldstraße 5, 60313 Frankfurt am Main
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