Tony Bennett 96 yaşında hayatını kaybetti

Sözcü'de yer alan habere göre yayıncısı Sylvia Weiner tarafından 96 yaşında hayatını kaybettiği doğrulanan efsanevi şarkıcı Tony Bennett, seksen yıla yayılan kariyeri boyunca milyonlarca albüm sattı ve “Ömür Boyu Başarı Ödülü” de dahil olmak üzere 20 Grammy kazandı.



Doğduğu yer olan ABD’nin New York şehrinde hayata gözlerini yuman şarkıcının kesin ölüm nedeni açıklanmadı ancak kendisine 2016 yılında Alzheimer hastalığı teşhisi konmuştu.



ÇIKIŞINI 1951 YILINDA YAPTI



İtalyan göçmen bir ailede Anthony Dominick Benedetto olarak yoksul bir ailede dünyaya gelen Bennett, babası öldüğünde sadece 10 yaşındaydı.



Büyüdüğünde, New York’taki Endüstriyel Sanat Okulu’nda müzik ve resim okumaya kaydolmadan önce garsonluk yaptı.



1944’te İkinci Dünya Savaşı’nın sonlarına doğru Fransa ve Almanya’da savaşmak üzere ABD ordusuna alındı. 2013’te Guardian’a verdiği bir röportajda savaş deneyimi hakkında “Bu yasallaştırılmış cinayet” dedi.



Eve döndükten sonra, şarkıcılık kariyerine – ilk olarak Joe Bari adıyla – devam etti ve çıkışı, ona ilk bir numarayı veren 1951’deki “Because of You” şarkısıyla geldi.



Bennett kısa süre sonra genç bir ikon haline geldi ve 1952’de ilk albümünü çıkardı. Hayatının sonraki yıllarında “Blue Velvet” ve “Rags to Riches” gibi hitlerle ABD’deki listelerde yer aldı.