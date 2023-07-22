Beşiktaş iki transferini resmen açıkladı

28 yaşındaki oyuncu, son olarak İngiltere’de Leicester City forması giyiyordu.





Sözcü'de yer alan habere göre Beşiktaş, Ganalı savunmacı Daniel Amartey’i kadrosuna kattı.Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:“Kulübümüz, 2023-24 sezonu transfer çalışmaları kapsamında Ganalı defans oyuncusu Daniel Amartey’le sözleşme imzaladı. Kulübümüze önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Daniel Amartey’e şanlı formamızla üstün başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız.”Beşiktaş, bir süredir gündemde yer alan Jean Onana ile 4 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, “Profesyonel futbolcu Jean Emile Junior ONANA ONANA transferi konusunda kulübü ve kendisi ile anlaşmaya varılmıştır. RC LENS kulübüne toplam transfer bedeli olarak 4.037.500 Avro ödenecektir. Oyuncu ile 2023-2024 sezonundan başlamak üzere 4 sezon için anlaşmaya varılmıştır.” denildi.