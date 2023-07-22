Samanyolu Haber /Spor / Beşiktaş iki transferini resmen açıkladı /22 Temmuz 2023 00:33

Beşiktaş iki transferini resmen açıkladı

Beşiktaş, transfer piyasasında dikkat çeken hamleler yaptı ve Daniel Amartey ve Jean Onana'nın transferlerini resmen duyurdu.

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Sözcü'de yer alan habere göre Beşiktaş, Ganalı savunmacı Daniel Amartey’i kadrosuna kattı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Kulübümüz, 2023-24 sezonu transfer çalışmaları kapsamında Ganalı defans oyuncusu Daniel Amartey’le sözleşme imzaladı. Kulübümüze önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Daniel Amartey’e şanlı formamızla üstün başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız.”

28 yaşındaki oyuncu, son olarak İngiltere’de Leicester City forması giyiyordu.

ONANA İÇİN GÖRÜŞMELERE BAŞLANDI

Beşiktaş, bir süredir gündemde yer alan Jean Onana ile 4 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, “Profesyonel futbolcu Jean Emile Junior ONANA ONANA transferi konusunda kulübü ve kendisi ile anlaşmaya varılmıştır. RC LENS kulübüne toplam transfer bedeli olarak 4.037.500 Avro ödenecektir. Oyuncu ile 2023-2024 sezonundan başlamak üzere 4 sezon için anlaşmaya varılmıştır.” denildi.
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