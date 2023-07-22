Samanyolu Haber /Dünya / Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na bir kadın amiral atanabilir /22 Temmuz 2023 09:46

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na bir kadın amiral atanabilir

Associated Press haber ajansının isminin açıklanmasını istemeyen yönetim kadrosundan bir yetkiliye dayandırdığı haberinde Başkan Biden'ın Deniz Kuvvetleri Komutanlığı için Amiral Lisa Franchetti'yi seçtiği belirtildi.

SHABER3.COM

Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) Başkan Joe Biden'ın ülke tarihinde ilk defa bir kadın amirali Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na getireceği ileri sürüldü.

Associated Press haber ajansının isminin açıklanmasını istemeyen yönetim kadrosundan bir yetkiliye dayandırdığı haberinde Biden'ın Deniz Kuvvetleri Komutanlığı için Amiral Lisa Franchetti'yi seçtiği belirtildi.

Biden'ın Franchetti kararının Savunma Bakanlığı'nın (Pentagon) teklif ettiği isimle uyuşmaması dikkati çekti. Zira bazı ABD'li yetkililer geçen ay Savunma Bakanı Lloyd Austin'in Biden'a Donanmanın Pasifik Filosunun mevcut komutanı Amiral Samuel Paparo'yu bu göreve seçmesini önerdiğini söyledi.

Kararın henüz resmileşmemesinden dolayı isminin gizli kalmasını isteyen yetkili ise Biden'ın Paparo'yu ABD Hint-Pasifik Komutanlığı için düşündüğünü sözlerine ekledi.

Halihazırda Deniz Kuvvetleri Harekat Başkan Yardımcısı olan Franchetti, Genelkurmay Başkanlığı'nın ilk kadın üyesi olacak.

Amerikan ordusunda şu anda Amiral Linda L. Fagan, Sahil Güvenlik Komutanlığı'nı yürüten ilk kadın komutan olma özelliğine sahipti. Ancak kendisi Genelkurmay Başkanlığı üyesi değil.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na bir kadın amiral atanabilir Sonraki Haber >>

Korkunç skandal: IŞID'lilere ‘yeşil pasaport’

Korkunç skandal: IŞID'lilere ‘yeşil pasaport’

AKP'li vekil adayından akla ziyan asgari ücret hesabı

AKP'li vekil adayından akla ziyan asgari ücret hesabı

Texas milletvekili De La Cruz: "Türkiye'deki insan hakkı ihlalleri artık göz ardı edilemez"

Texas milletvekili De La Cruz:

AKP seçim arabasından ekmek dağıttı, izdiham oluştu

AKP seçim arabasından ekmek dağıttı, izdiham oluştu

İşte İYİ Parti'nin yeni videosu: İşte vasatlığın 21 tonu

İşte İYİ Parti'nin yeni videosu: İşte vasatlığın 21 tonu

Adıyaman'daki çadır kent yaşanılmaz hale geldi!

Adıyaman'daki çadır kent yaşanılmaz hale geldi!

İşkenceyle öldürülen Gökhan öğretmenin dramı Halk TV'de anlatıldı

İşkenceyle öldürülen Gökhan öğretmenin dramı Halk TV'de anlatıldı

Bahçeli fena çuvalladı: ‘MHP’nin yedek lastiği Yeşil Sol Parti’(!)

Bahçeli fena çuvalladı: ‘MHP’nin yedek lastiği Yeşil Sol Parti’(!)

CHP logolu sahte 'Apo' broşürünü AKP gençlik kolları yöneticileri bastırmış

CHP logolu sahte 'Apo' broşürünü AKP gençlik kolları yöneticileri bastırmış

Kılıçdaroğlu: Siz kimsiniz arkadaş, insan bir ayna karşısına geçer, çapına bakar

Kılıçdaroğlu: Siz kimsiniz arkadaş, insan bir ayna karşısına geçer, çapına bakar
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
10:51:58