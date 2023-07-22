Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na bir kadın amiral atanabilir

Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) Başkan Joe Biden'ın ülke tarihinde ilk defa bir kadın amirali Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na getireceği ileri sürüldü.haber ajansının isminin açıklanmasını istemeyen yönetim kadrosundan bir yetkiliye dayandırdığı haberinde Biden'ın Deniz Kuvvetleri Komutanlığı için Amiral Lisa Franchetti'yi seçtiği belirtildi.Biden'ın Franchetti kararının Savunma Bakanlığı'nın (Pentagon) teklif ettiği isimle uyuşmaması dikkati çekti. Zira bazı ABD'li yetkililer geçen ay Savunma Bakanı Lloyd Austin'in Biden'a Donanmanın Pasifik Filosunun mevcut komutanı Amiral Samuel Paparo'yu bu göreve seçmesini önerdiğini söyledi.Kararın henüz resmileşmemesinden dolayı isminin gizli kalmasını isteyen yetkili ise Biden'ın Paparo'yu ABD Hint-Pasifik Komutanlığı için düşündüğünü sözlerine ekledi.Halihazırda Deniz Kuvvetleri Harekat Başkan Yardımcısı olan Franchetti, Genelkurmay Başkanlığı'nın ilk kadın üyesi olacak.Amerikan ordusunda şu anda Amiral Linda L. Fagan, Sahil Güvenlik Komutanlığı'nı yürüten ilk kadın komutan olma özelliğine sahipti. Ancak kendisi Genelkurmay Başkanlığı üyesi değil.