Samanyolu Haber /Dünya / 'Tahıl anlaşmasının bitmesi nedeniyle çok sayıda kişi ölebilir' /22 Temmuz 2023 09:51

'Tahıl anlaşmasının bitmesi nedeniyle çok sayıda kişi ölebilir'

15 üyeli Güvenlik Konseyi'nde konuşan Griffiths, 69 ülkede yaklaşık 362 milyon insanın insani yardıma ihtiyacı olduğunu vurgulayarak "Bu kararlar sonucunda bazıları aç kalacak, birçoğu ise açlıktan ölecek" dedi.

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Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Martin Griffiths, Rusya'nın Karadeniz Tahıl Anlaşması'ndan çıkması sonucu yükselen tahıl fiyatlarının "milyonlarca kişiyi açlığa ve daha kötü sonuçlara sürükleyebileceğini" söyledi.

15 üyeli Güvenlik Konseyi'nde konuşan Griffiths, 69 ülkede yaklaşık 362 milyon insanın insani yardıma ihtiyacı olduğunu vurgulayarak "Bu kararlar sonucunda bazıları aç kalacak, birçoğu ise açlıktan ölecek" dedi.

Rusya pazartesi günü, kendi gıda ve gübre ihracatını geliştirme taleplerinin karşılanmadığını ve en yoksul ülkelere yeterince Ukrayna tahılı ulaşmadığını söyleyerek Karadeniz tahıl anlaşmasından çekilmişti.

Chicago'daki ABD buğday vadeli işlemleri bu hafta yüzde 6'nın üzerinde arttı ve çarşamba günü Rusya'nın Şubat 2022'de Ukrayna'yı işgal etmesinden bu yana günlük en yüksek değeri elde etti.

Cuma günü bu kazançların bir kısmı, Rusya'nın anlaşmayla ilgili görüşmeleri yeniden başlatabileceği umuduna bağlı olarak azaldı.

BM uzun süredir Karadeniz anlaşmasının ticari bir operasyon olduğunu ve geçen yılın Mart ayından bu yana gıda fiyatlarının küresel olarak yüzde 23'ten fazla düşmesine yardımcı olarak yoksul ülkelere fayda sağladığını savunuyordu.

Dünya Gıda Programı ayrıca Afganistan, Cibuti Etiyopya, Kenya, Somali, Sudan ve Yemen'e 725 bin ton tahıl gönderdi.

Ancak Rusya'nın Güvenlik Konseyi'ni bilgilendirmesini istediği Makroekonomist Mikhail Khan, BM verilerine uygun olarak en yoksul ülkelerin Ukrayna tarafından gönderilen tahılın sadece yüzde 3'ünü aldığını söyledi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gelecek ay Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile mesele hakkında görüşmesi bekleniyor.
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