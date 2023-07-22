Samanyolu Haber /Ekonomi / Elektrikli araç satışları ilk kez dizel araçları geride bıraktı /22 Temmuz 2023 09:54

Elektrikli araç satışları ilk kez dizel araçları geride bıraktı

AB'de benzinli araçlar yüzde 36,3 ile en büyük pazar payına sahip oldu. Hibrit elektrikli araçlar yüzde 24,3 ile ikinci sırada yer aldı.

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Avrupa Birliği'nde (AB) geçen ay sıfır kilometre elektrikli araç satışları ilk defa dizel motorlu araç satışlarını geride bıraktı.

Satışların Covid-19 salgını öncesi döneme göre hala düşük olduğunu da belirten Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği (ACEA) göre, Haziran ayında AB'de 158 binden fazla araç satıldığı, elektrikli bataryalarla çalışan araçların pazar payı ise  yüzde 15.1'e yükseldi.

Almanya, Fransa ve Hollanda pazarlarında araç satışları yüzde 50'nin üzerinde artışlar kaydederken, benzinli araçlar yüzde 36,3 ile en büyük pazar payına sahip oldu. Hibrit elektrikli araçlar yüzde 24,3 ile ikinci sırada yer aldı.
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