Samanyolu Haber /Gündem / RTÜK'ten Halk TV'ye bir ceza daha: Gerekçe bir milletvekilinin sözleri... /21 Temmuz 2023 23:49

RTÜK'ten Halk TV'ye bir ceza daha: Gerekçe bir milletvekilinin sözleri...

RTÜK, Halk TV'ye 5 program durdurma ve üst sınırdan para cezası verdi. Cezanın gerekçesi ise bir milletvekilinin kanalda sarf ettiği sözler.

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Gerçek Gündem'de yer alan habere göre son yıllarda muhalif yayınlara verdiği cezalarla gündeme gelen Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Halk TV'ye yine ceza verdi.

"YARIN SABAH UYGULAYACAĞIZ"

RTÜK'ün cezası ile ilgili olarak Halk TV Yönetim Kurulu Başkanı Cafer Mahiroğlu, sosyal medya hesabından şu mesajı paylaştı:

"HALK TV yine ceza aldı, 5 program durdurma ve üst sınırdan para cezasını yarın sabah uygulayacağız. Üstelik bu ceza yine, yayına konuk olarak katılan, dokunulmazlığı olan bir milletvekilinin açıklamasına dayanıyor. RTÜK’ün yaptığı tartışmasız bir sansürdür. Biz mücadeleden yorulmadık, yorulmayız. Her şeye rağmen yolumuzda yürümeye devam edeceğiz."
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