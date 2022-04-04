Ümit Nağmelerinden Ramazan’a özel: “Tut ellerimi”

Ümit Nağmeleri kanalı 11 ayın Sultanı Ramazan ayı için özel bir programı düzenledi. Programın sunuculuğunu Tecrübeli sunucu Reha Yeprem yaptı.
Türkiye saati ile 22.15’de yayınlanan “Tut ellerimi” adlı programda dünyanın çeşitli yerlerinden katılan öğrenciler Kur’an tilaveti ve Naat- Şerif’leri okudu.
Programa, Almanya, Arnavutluk, Belçika, Kenya ve Tanzanya’dan katılan öğrenciler ilahilerle renk kattı.
Özel programda Türkiye’de son yıllarda yaşanan siyasi baskılara maruz kalarak ülkesini terk etmek zorunda kalan yürüme engelli 15 yaşındaki Zeynep Vildan Gözel acılı hikayesini anlattı.