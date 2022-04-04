Samanyolu Haber /Gündem / Gerçek enflasyon üç haneli /04 Nisan 2022 10:38

Gerçek enflasyon üç haneli

Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG), mart ayına ilişkin enflasyon raporunu yayımladı. Mart ayı enflasyonu üç haneli olarak açıklandı.

SHABER3.COM

Akademisyenlerin ve ekonomistlerin bağımsız biçimde oluşturduğu Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG)da her ay, kendi hesapladığı enflasyon oranıyla kamuoyunun karşısına çıkmaya başladı. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı oranlar ile ENAG raporlarının arasında büyük bir makas olması dikkat çekiyor.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK), açıkladığı mart ayı enflasyon verileri öncesi ENAG, kendi hesaplamalarını yayımladı.

ÜÇ HANELİ ENFLASYON VERİSİ
ENAG'a göre, Tüketici Fiyat Fiyat Endeksi (E-TÜFE) mart ayında yüzde 11.93 arttı. E-TÜFE’nin son 12 aylık artışı ise yüzde 142.63 olarak gerçekleşti.

EN FAZLA YÜKSELİŞ SAĞLIK KALEMİNDE GERÇEKLEŞTİ
ENAG-özellikli ürün grubu enflasyon hesaplamasına göre, TÜİK alt grupları gösterge olarak alındığında en fazla aylık düşüş eksi yüzde 1,41 ile Lokanta ve Oteller en fazla yükseliş ise yüzde 78,44 ile sağlık kaleminde gerçekleşmiştir.


ENAG şubat ayı enflasyon rakamlarını yıllık yüzde 123.80 oranında olduğunu duyurmuştu.

TÜİK YILLIK ENFLASYONU YÜZDE 61,14 OLARAK AÇIKLADI

TÜİK'in açıkladığı verilere göre ise enflasyon mart ayında aylık yüzde 5,46'lık artışla yıllık yüzde 61,14'e ulaştı. Yıllık üretici fiyat endeksi ise yüzde 114,97 oldu.
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