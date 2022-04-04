Samanyolu Haber /Gündem / Mart ayı enflasyon verileri açıklandı /04 Nisan 2022 10:26

Mart ayı enflasyon verileri açıklandı

TÜİK'in açıkladığı verilere göre enflasyon mart ayında aylık yüzde 5,46'lık artışla yıllık yüzde 61,14'e ulaştı. Yıllık üretici fiyat endeksi ise yüzde 114,97 oldu.

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ÜİK, 2022 yılı mart ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) rakamlarını açıklandı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) enflasyonu yüzde 61,14 ile son 20 yılın zirvesindeki seviyeyi korudu.

Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık yüzde 61,14, aylık yüzde 5,46 arttı

Resmi verilere göre enflasyonda mart ayında bir önceki aya göre yüzde 5,46, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 22,81, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 61,14 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 29,88 artış gerçekleşti.

ÜRETİCİ ENFLASYONU 114,97 SEVİYESİNDE

Mart ayında çekirdek enflasyonda da artış devam etti. Buna göre çekirdek enflasyon yüzde 48,39 olarak kaydedildi. Yıllık üretici enflasyonu şubat ayının ardından mart ayında da üç haneli gerçekleşti. Mart'ta üretici enflasyonu yüzde 114,97 seviyesine yükseldi. Aylık bazda üretici fiyatlarındaki artış ise yüzde 9,19 oldu.



EN FAZLA ARTIŞ ULAŞTIRMA, GIDA VE EV EŞYASINDA GÖRÜLDÜ

Yıllık en düşük artış yüzde 15,08 ile haberleşme ana grubunda gerçekleşti. Bir önceki yılın aynı ayına göre artışın düşük olduğu diğer ana gruplar sırasıyla yüzde 26,73 ile eğitim, yüzde 26,95 ile giyim ve ayakkabı ve yüzde 34,95 ile sağlık oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın yüksek olduğu ana gruplar ise sırasıyla, yüzde 99,12 ile ulaştırma, yüzde 70,33 ile gıda ve alkolsüz içecekler, yüzde 69,26 ile ev eşyası oldu.



MART AYINDA EN FAZLA ARTIŞ ULAŞTIRMA, EĞİTİM, LOKANTA VE OTELLERDE

Ana harcama grupları itibarıyla 2022 yılı mart ayında en az artış gösteren ana gruplar yüzde 1,78 ile giyim ve ayakkabı, yüzde 1,84 ile konut ve yüzde 2,78 ile eğlence ve kültür oldu. Buna karşılık, 2022 yılı mart ayında artışın yüksek olduğu ana gruplar ise sırasıyla, yüzde 13,29 ile ulaştırma, yüzde 6,55 ile eğitim, yüzde 6,04 ile lokanta ve oteller oldu.



Mart 2022'de, endekste kapsanan 409 maddeden, 69 maddenin ortalama fiyatında düşüş gerçekleşirken, 27 maddenin ortalama fiyatında değişim olmadı. 313 maddenin ortalama fiyatında ise artış gerçekleşti.



İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'de 2022 yılı mart ayında bir önceki aya göre yüzde 4,24, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 16,38, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 51,34 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 27,48 artış gerçekleşti.



ENAG'A GÖRE YILLIK ENFLASYON YÜZDE 142,63

Akademisyenlerin ve ekonomistlerin bağımsız biçimde oluşturduğu Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG), Tüketici Fiyat Fiyat Endeksi’nin (E-TÜFE) mart ayında yüzde 11.93 son 12 ayda ise yüzde 142.63 olarak gerçekleştiğini açıklamıştı.

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