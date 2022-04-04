Samanyolu Haber /Gündem / Eski binbaşı Barış Dedebağı yaptığı işkenceleri itiraf etti: ‘Kabzayı geçirdim’ /04 Nisan 2022 08:21

Eski binbaşı Barış Dedebağı yaptığı işkenceleri itiraf etti: ‘Kabzayı geçirdim’

15 Temmuz’da polis yeleği giyerek Ankara Etimesgut’taki Zırhlı Birlikler Okulu ve Eğitim Tümen Komutanlığı’nda askerlere işkence yapan ve 5 gün sonra da istifa eden eski binbaşı Barış Dedebağı kendini savunmak isterken yaptığı işkenceleri anlattı.

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Eski binbaşı Barış Dedebağı, sosyal medya hesabından gerçekleştirdiği yayında 15 Temmuz’da işlediği işkence suçunu şöyle anlattı:

O gece 2 tane şahıs hariç hiç kimseye elimi dokundurmadım. Bunlardan biri Tuğgeneral Bican Kırker. Milletim adına kabzayı geçirdim buna bir tane. Bir tane de tekme vurdum. Bir üsteğmene 3-4 yumruk vurdum. Boğazını sıktım birkaç sefer. Bir tane de yüzüne tükürdüm. O da bana tükürünce birkaç tane daha vurdum. Düşman bana zevk verir, çatışmada adrenali yükselip zevk alan biriyim.



15 Temmuz’da kahraman binbaşı ilan edilen Barış Dedebağı 20 Temmuz 2016’da TSK’dan istifa ettiğini açıklamıştı.



“MADEM İYİ İŞLER YAPTIN, KAHRAMANSIN NİYE İSTİFA ETTİN, NİYE KAÇIYORSUN”

15 Temmuz’da Kara Kuvvetleri Komutanlığı (KKK) Eğitim ve Doktrin Komutanlığı (EDOK) Muhabere ve Muharebe Eğitim Destek Komutanı olan eski korgeneral Metin İyidil, Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılandığı davada işkenceci binbaşı Barış Dedebağı yüzünde tutuklandığını belirterek şöyle konuşmuştu: “Darbe girişimini öğrendikten 4 saat sonra kışlaya geliyor, disiplin subayı olduğunu söylüyor, ama üzerinde polis yeleği var. Üzerinde polis yeleği olan kişi polis değil. Kimin, neyin polisi olduğu belli olmayanlara nasıl teslim edecektim darbecileri? Gelen adamların tipinden, kıyafetinden emin ve hoşnut olmadım. Böyle bir kişinin kahraman olmasını da sizin takdirlerinize bırakıyorum. Bu kişi 2 gün sonra TSK’dan istifa etti, ayrıldı. Madem iyi işler yaptın, kahramansın niye istifa ettin, niye kaçıyorsun?”


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