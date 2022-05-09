Samanyolu Haber /Politika / Ümit Özdağ, hedef mi değiştirdi? /09 Mayıs 2022 06:45

Ümit Özdağ, hedef mi değiştirdi?

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, kendisini yönelik paylaşımlarda bulunan eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'e verdiği yanıtta; ''Bir daha benim karşıma çıkarsan seni perişan ederim Melih'' ifadelerini kullandı.

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Son dönemde sığınmacılara yönelik açıklamaları ile gündeme gelen Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, bu kez de eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek ile yaşadığı polemik ile gündeme geldi.

ÖZDAĞ'I HEDEF ALDI

Melih Gökçek, sosyal medya hesabından Özdağ'ı hedef alan bir paylaşımda bulundu.

Özdağ'ın eski konuşmalarını içeren bir videoyu paylaşanm Gökçek, ''ÜMİT ÖZDAĞ EĞİTİLMİŞ BİRİ… BUNU KENDİ ANLATTIĞI ÖRNEKLE ORTAYA KOYUYOR… BAKIN ALGI NASIL YAPILIR. İNSANLAR NASIL KANDIRILIR… GERÇEK OLMAYAN BİR KONU GERÇEKMİŞ GİBİ İNSANLAR NASIL İKNA EDİLİR TEK TEK ANLATIYOR… TIPKI SURIYE’LI GÖÇMENLER KONUSU GİBİ'' ifadelerini kullandı.

''ZAFER PARTİSİ'NE SAYGI GÖSTERMEYİ ÖĞRENCEKSİN''

Ümit Özdağ da Gökçek'in bu paylaşımına yanıt verdi.

Gökçek'in paylaşımını alıntılayan Özdağ, ''Doğru, Atatürk ve babam eğitti beni, Rahmetli babam Cengiz ağabeyi çok severdi. Onun hatırına sana bir şey söylemedim şimdiye değin. Bir daha suça meyilli zekan İle benim karşıma çakarsan seni perişan ederim Melih. Söz veriyorum. Zafer Partisine Saygi göstermeyi öğreneceksin'' ifadelerini kullandı.
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