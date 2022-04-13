Ümitcan Uygun’a 10 yıl hapis cezası verildi

Esra Hankulu’nun şüpheli ölümü üzerine gözaltına alınan Aleyna Çakır’ın ölümünün baş şüphelisi Ümitcan Uygun, Hankulu’nun evinde ölü bulunmasıyla ilgili yargılandığı davada 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı.







Mamak ilçesi Akdere semtindeki eve 3 Ağustos’ta ihbar üzerine giden emniyet ekipleri, 25 yaşındaki Esra Hankulu’nun vefat ettiğini belirlemişti. Olay gecesi Hankulu ile aynı evde kalan ve ‘Aleyna Çakır’ olarak bilinen Sema Esen’in ölümüyle ilgili soruşturmanın baş şüphelisi Ümitcan Uygun, Furkan G. ve Dilan C. gözaltına alınmıştı.





Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Ümitcan Uygun’un Hankulu’yu öldürdüğü, diğer iki sanığın ise suç delillerini kararttıkları belirtilmişti.





Bu kapsamda sanık Uygun’un, ‘kendisini savunamayacak durumdaki kişiyi kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbete, tutuksuz sanıklar Furkan G. ve Dilan C’nin de suç delillerini karartmaktan 5’şer yıla kadar hapse mahkum edilmesi istenmişti.