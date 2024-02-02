Universal'den Tiktok'a büyük darbe

UMG ile TikTok arasında bir önceki lisans anlaşması 31 Ocak'ta sona ermişti.



Görüşmelerin sonuçsuz kalmasının ardından Universal, salı günü TikTok'u "müzik için adil bir değer ödemeden iş kurmaya çalışmakla" suçladı.



Universal, TikTok ile yapılan müzakerelerde sanatçılar ve söz yazarları için tazminat, kullanıcılar için çevrimiçi güvenlik ve yapay zekanın zararlarından korunması gibi konuların ele alındığını açıkladı.



TikTok yaptığı açıklamada "Universal Music Group'un kendi açgözlülüğünü sanatçılarının çıkarlarının üstünde tutmasının üzücü ve hayal kırıklığı yarattığını" duyurdu.



Universal şirketi, Kendrick Lamar, U2 ve Bob Dylan gibi sanatçıları da içerecek şekilde oldukça geniş bir müzik repertuarına sahip.



TikTok'un geniş kullanıcı tabanına rağmen, Universal'ın toplam gelirinin sadece yüzde birini oluşturduğu belirtildi.



Universal açıklamasında, TikTok'un platformda yayınlanan müziklere yönelik ihlallerle başa çıkmak için çaba göstermediğine dikkat çekti.



Çinli ByteDance şirketinin sahibi olduğu TikTok, bir milyardan fazla kullanıcısıyla dünyanın en popüler sosyal medya platformlarından biri.