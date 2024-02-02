Elon Musk'ı 56 milyar dolardan eden 'heavy metal davulcusu' kim?

Richard Tornetta, 2018 yılında elinde sadece dokuz Tesla hissesi varken Musk'a dava açtı.



Yıllar süren hukuki sürecin ardından dava 2022'nin sonlarında mahkemeye taşındı ve salı günü Delaware eyaletinde mahkeme Tornetta'nın yanında yer aldı.



Yargıç, diğer Tesla hissedarlarına adil olmadığı gerekçesiyle dev ikramiye anlaşmasını geçersiz kıldı.



Delaware mahkemesinin verdiği son karardan önce Musk, Tornetta'ya karşı daha önce iftira atmak, görevini ihlal etmek gibi birçok davayı kazanmıştı.



Tornetta'nın sosyal medya hesaplarına bakıldığında onun sıradan bir otomobil meraklısı olduğu görülüyor. Örneğin daha önce yayınladığı bir videoda kaşlarını nasıl yaktığını anlatıyor.



Tornetta, yıllar önce faaliyetlerine son veren Dawn of Correction adlı metal grubunda davul çalmış. Bu yıllara ait videoları da internet hesaplarında yer alıyor.





Dawn of Correction heavy metal grubu davulcusu

Elon Musk'ın sosyal medyadaki hayran ordusu, davayı bir 'adalet garabeti' olarak nitelerken, aynı zamanda Tornetta'nın niyeti ve siyasi bağlantıları hakkında spekülasyonlarda bulunarak, bu kadar küçük bir yatırımcının nasıl böyle bir güce sahip olabileceğini sorguladı.



Reuters'a konuşan Columbia Hukuk Fakültesi'nde şirketler hukuku dersleri veren Eric Talley, Tornetta için "Onun adı artık şirketler hukuku tarihine kazındı. Öğrencilerim önümüzdeki 10 yıl boyunca Tornetta ve Musk kitabını okuyacaklar." diyor.



Öte yandan Delaware mahkemesinin verdiği karara kızan Musk, şirketini Teksas'a taşıma kararı aldı ve "Delaware'de şirket kurmayın" çağrısında bulundu.



Halihazırda Tesla'nın yüzde 13'üne sahip olan Musk, geçen hafta yüzde 25'lik hisse ile şirketi kontrol edemeyeceğini, ancak güçlü bir etkiye sahip olacağını açıkladı.



Kasım 2022'deki duruşmada Musk, ikramiye paketinin şartlarını dikte ettiği veya planın yönetim kurulu, tazminat komitesi veya geliştirilmesine yardımcı olan bir çalışma grubu tarafından tartışıldığı herhangi bir toplantıya katıldığı iddialarını reddetti.



Ancak yargıç, Musk'ın potansiyel bir çıkar çatışmasına sahip hakim bir hissedar olması nedeniyle, ücret paketinin daha sıkı bir standarda tabi tutulması gerektiğine karar verdi.



Yargıç 200 sayfalık kararında "Musk'ın ücret planının onaylanmasına giden süreç son derece kusurluydu. Musk'ın Tesla adına pazarlık yapmakla görevlendirilen kişilerle kapsamlı bağları vardı," ifadelerini kullandı.