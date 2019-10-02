Samanyolu Haber /Gündem / Üniversite binası deprem hasarı sebebiyle boşaltıldı /02 Ekim 2019 13:39

Üniversite binası deprem hasarı sebebiyle boşaltıldı

İstanbul Silivri açıklarında meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki depremde, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi'nin kolonları patlayan Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu binası tahliye edildi.

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Silivri açıklarında meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki depremin İstanbul’dan sonra en fazla hissedildiği Tekirdağ’da, Namık Kemal Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu binasında hasar meydana geldi.

Yapılan inceleme sonucu binanın zemin katındaki kolonlarda patlamaların meydana geldiği tespit edildi.

Bunun üzerine bina boşaltılırken, çevresine de emniyet şeritleri çekildi. Binaya öğrenci ve akademisyenlerin girmesi yasaklandı.

Yetkililer binada detaylı incelemenin yapıldığını belirttiler. 
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