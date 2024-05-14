Samanyolu Haber /Dünya / Hindistan'da dev reklam panosu devrildi: 8 ölü, 59 yaralı /14 Mayıs 2024 08:55

Hindistan'da dev reklam panosu devrildi: 8 ölü, 59 yaralı

Hindistan'ın Mumbai kentinde reklam panosunun düşmesi sonucunda 8 kişi hayatını kaybetti, 59 kişi yaralandı.

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Hindistan'ın Mumbai kentinde etkili olan toz fırtınası nedeniyle düşen reklam panosunun altında kalan 8 kişi yaşamını yitirdi, 59 kişi yaralandı.

Hindistan'ın NDTV kanalının haberine göre, Mumbai kentinin Ghatkopar bölgesinde fırtına nedeniyle bir akaryakıt istasyonunun üzerine reklam panosu düştü.

BirGün'de yer alan habere göre çok sayıda aracın üzerine düşen reklam panosunun altında kalan 8 kişi hayatını kaybetti, 59 kişi yaralandı.

Ulusal Afet Müdahale Gücü (NDRF), enkaz altında kaldığı tahmin edilen 20 kişi için arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü açıkladı.

Maharaştra eyaletinin Başbakanı Eknath Shinde, yaptığı açıklamada, olayda ölenlerin ailelerine maddi yardım sağlanacağını duyurdu.

Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Toz fırtınasının etkisi altındaki Mumbai'de düşük görüş mesafesi nedeniyle uçuşlarda aksamalar yaşanmış ve trafik tıkanmıştı.
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