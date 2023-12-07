Las Vegas Polisi, X platformu hesabından yaptığı paylaşımda, üniversite kampüsünde silahlı saldırı olduğu ihbarı üzerine olaya müdahale ettiklerini duyurdu. Paylaşımda, olayda kurbanların olduğundan bahsedilirken, halktan bölgeden uzak durması istendi.





Çok sayıda polisin olay yerine gittiği görüldü. Polis saldırganın yerinin tespit edildiğini ve öldüğünü açıkladı. Ancak saldırganın polis tarafından vurulup vurulmadığına ilişkin henüz bilgi paylaşılmadı.



Polisin olayla ilgili kısa bir süre sonra basın açıklaması yapması bekleniyor.



Görgü tanığı öğrenciler, okul içerisinde ve öğrenci birliği binasında silah sesleri duyduklarını, polisin olay yerine gelmesinin ardından kendilerini elleri havada şekilde süratle tahliye ettiğini anlattı.



Okulun resmi X hesabından yapılan açıklamada da, silahlı saldırı vakası doğrulandı ve polisin olaya müdahale ettiği açıklandı. Paylaşımda, bunun bir tatbikat olmadığı, gerçek bir saldırının yaşandığı ifade edilirken, öğrencilere gizlenmeleri çağrısında bulunuldu.