Samanyolu Haber /Dünya / Üniversite kampüsünde silahlı saldırı /07 Aralık 2023 08:53

Üniversite kampüsünde silahlı saldırı

ABD’de okullarda yaşanan silahlı saldırılara bir yenisi daha eklendi. Bu kez de saldırının adresi Las Vegas’taki Nevada Üniversitesi kampüsü oldu. Olayda kurbanların olduğu bilgisi paylaşıldı ancak ayrıntı verilmedi. Polis öğrencilerden bulundukları yerleri terk etmemelerini istedi.

SHABER3.COM

Las Vegas Polisi, X platformu hesabından yaptığı paylaşımda, üniversite kampüsünde silahlı saldırı olduğu ihbarı üzerine olaya müdahale ettiklerini duyurdu. Paylaşımda, olayda kurbanların olduğundan bahsedilirken, halktan bölgeden uzak durması istendi.


Çok sayıda polisin olay yerine gittiği görüldü. Polis saldırganın yerinin tespit edildiğini ve öldüğünü açıkladı. Ancak saldırganın polis tarafından vurulup vurulmadığına ilişkin henüz bilgi paylaşılmadı.

Polisin olayla ilgili kısa bir süre sonra basın açıklaması yapması bekleniyor.

Görgü tanığı öğrenciler, okul içerisinde ve öğrenci birliği binasında silah sesleri duyduklarını, polisin olay yerine gelmesinin ardından kendilerini elleri havada şekilde süratle tahliye ettiğini anlattı.

Okulun resmi X hesabından yapılan açıklamada da, silahlı saldırı vakası doğrulandı ve polisin olaya müdahale ettiği açıklandı. Paylaşımda, bunun bir tatbikat olmadığı, gerçek bir saldırının yaşandığı ifade edilirken, öğrencilere gizlenmeleri çağrısında bulunuldu.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Üniversite kampüsünde silahlı saldırı Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
08:52:56