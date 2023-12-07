Almanya'da terörizm riski artıyor

Ortadoğu'daki gelişmelerle bağlantılı suçlar





Güvenliğin artırılması gerekli mi?

Federal Emniyet Teşkilatı, 2022 yılı ortası itibarıyla Almanya'da İslamcı terörizmle bağlantısı olan binden fazla kişinin bulunduğunu bildirdi. Sayıları birkaç yüz olan aşırı sağcılar ile onlarca aşırı solcu da siyasi suç işleme veya destekleme potansiyeli olanlar kategorisinde yer alan diğer gruplar arasında bulunuyor.