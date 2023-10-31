Samanyolu Haber /Gündem / Üniversite öğrencisi ölü bulundu /31 Ekim 2023 01:28

Üniversite öğrencisi ölü bulundu

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde okuyan İzzah Elif Zamir Khan, yurt odasında ölü bulundu. Rektörlük yaptığı açıklamada ilk belirlemelere göre olayın intihar olduğunu belirtirken, haberi duyan öğrenciler yurt önünde toplanarak eylem yaptı.

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Sözcü'de yer alan habere göre Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi İzzah Elif Zamir Khan, kaldığı yurt odasında ölü olarak bulundu. Gencin cenazesi hastane morguna götürülürken, olayın ardından Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğü sosyal medya hesabından yazılı bir açıklama yaptı.

REKTÖRLÜK: HAYATINA SON VERDİĞİ DEĞERLENDİRİLEN…

Rektörlüğün açıklamasında “İlk tespitlere göre hayatına son verdiği değerlendirilen Üniversitemiz Tıp Fakültesi Dönem 4 öğrencisi İzzah Elif Zamir Khan hayatını kaybetmiştir. Sevgili öğrencimize Allah'tan rahmet diliyor, ailesine, sevdiklerine ve Hacettepe Ailesine baş sağlığı diliyoruz. Yaşanan talihsiz olaya ilişkin adli ve idari soruşturmaya Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından devam edilmektedir” denildi.

“ÖLMEYE DEĞİL OKUMAYA GELDİK”

Olayın gündeme gelmesinin ardından Hacettepe Üniversitesi Dayanışma Ağı “Bir arkadaşımızı daha kaybetmek istemiyoruz” diyerek öğrencileri saat 22.30’da Sıhhiye Kampüsü Yurtlar önünde bir araya gelmeye çağırdı. Çağrı üzerine Sıhhiye Kampüsü Yurtları önünde toplanan öğrenciler “Bir arkadaşımızı daha kaybetmek istemiyoruz”, “Yaşamak istiyoruz” pankartları açarak “Ölmeye değil okumaya geldik” sloganları attı.

Öğrenciler yaptığı açıklamada “‘Artık yeter!' diyoruz. Sadece bu dönem içerisinde aldığımız beşinci intihar haberi. Bu son olsun dedikçe artarak devam ediyor. Memleketin geleceği olarak gösterilen bizlerin sürüklendiği umutsuzluk girdabının sebebi belli; bu ülkenin yönetenleri… Onlar bu ülkeye geleceksizlik, işsizlik, bağımlılık vaat ediyor. Bizlere reva gördükleri buysa buradan kendilerine bir kez daha söylüyorum; tek bir arkadaşımızın daha bu düzenin sürüklediği umutsuzluk girdabına, çaresizliğe izin vermeyeceğiz. Bu düzeni değiştireceğiz” ifadelerini kullandı.

“GENÇLERİ UMUTSUZLUĞA VE GELECEKSİZLİĞE SÜRÜKLEYEN BU SİSTEMDEN HESAP SORACAĞIZ”

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Tıp Öğrencileri Kolu da sosyal medya hesabından, “Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi 5. sınıf öğrencisi sıra arkadaşımız İ.E.'nin cansız bedeni yurt odasında bulundu. Üzgünüz ve öfkeliyiz! Arkadaşımızın ölümüne giden süreç derhal soruşturulmalı ve açıklanmalıdır. Son iki haftada 4 üniversiteli arkadaşımızın yaşamına son verdi, fakat yetkililer üniversitelilerin ölümleri karşısında sessiz, gelecek kaygılarımız için çözümsüz ve vurdumduymaz! Her geçen gün artan güvencesizlik, yoksulluk, işsizlik,  geleceksizlik koşullarını kabul etmiyoruz. Gençleri umutsuzluğa ve geleceksizliğe sürükleyen bu sistemden hesap soracağız” açıklamasını paylaştı.

3 ÖĞRENCİ DAHA İNTİHAR ETMİŞTİ

Eskişehir'de geçtiğimiz hafta Anadolu Üniversitesi Matematik Öğretmenliği Bölümü öğrencisi 21 yaşındaki Resul Alan'ın, üniversitenin yemekhane bölümüne kendini asarak yaşamına son vermesinin ardından birkaç gün sonra da Eskişehir Teknik Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümü öğrencisi Sezen Naz R., kaldığı Kredi ve Yurtlar Kurumu'na (KYK) bağlı Mükrime Hatun Kız Öğrenci Yurdu’nun beşinci katından kendini boşluğa bırakarak intihar etmişti. Çanakkale'de ise bir öğrenci hayatına son vermişti.
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