100 milyon adet madeni 5 TL basıldı

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın Cumhuriyetin 100’üncü Yılı Anısına 5 TL Değerindeki Madeni Hatıra Paraların Çıkarılmasına İlişkin Tebliğ’i, Resmi Gazete’de yayımlandı.



Kararla, 28 Mayıs 1970 tarihli ve 1264 sayılı Madeni Ufaklık ve Hatıra Para Bastırılması Hakkında Kanun uyarınca, bakanlığa bağlı Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü tarafından Cumhuriyetin 100’üncü yılı anısına 100 milyon adet ile sınırlı 5 TL değerindeki madeni hatıra paraların basıldığı ve tedavüle verildiği aktarıldı.



HATIRA PARALARININ ÖZELLİKLERİ



Tebliğde hatıra paralarının özellikleri de yer aldı. Paraların özellikleri şu şekilde:



* “Alaşımı: Halka: 64 Cu – 4 Ni – 32 Zn – Göbek: 64 Cu – 9 Ni – 27 Zn, Çapı: 28,15 mm, Kalınlığı: 1,70 mm, Ağırlığı: 8,25 gr, Kenar özelliği: Düz tırtıllı



* Ön yüz deseni: Dış halkada sekiz köşeli Selçuklu yıldızı motifi ve bu motifin dış kontörünün tekrarı kullanılarak derinlik kazandırılmıştır. Halka ve göbeğin birleşim yerinde ay yıldız yer alır. Ortada; Türkiye yüzyılı logosu yer alır. Bunun solunda ‘5’ rakamı, altta ‘TÜRK LİRASI’ yazısı ve yazının altında ‘2023’ yer alır.



* Arka yüz deseni: Atatürk rölyefi, altta; Cumhuriyet'in yüzüncü yılı logosu, çevrede ‘TÜRKİYE CUMHURİYETİ’ yazısı yer alır.”