Samanyolu Haber /Ekonomi / 100 milyon adet madeni 5 TL basıldı /31 Ekim 2023 01:50

100 milyon adet madeni 5 TL basıldı

Cumhuriyetin 100'üncü yılı anısına 100 milyon adet, 5 TL değerindeki madeni hatıra paralarının basıldığı ve tedavüle verildiği duyuruldu.

SHABER3.COM

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın Cumhuriyetin 100’üncü Yılı Anısına 5 TL Değerindeki Madeni Hatıra Paraların Çıkarılmasına İlişkin Tebliğ’i, Resmi Gazete’de yayımlandı.

Kararla, 28 Mayıs 1970 tarihli ve 1264 sayılı Madeni Ufaklık ve Hatıra Para Bastırılması Hakkında Kanun uyarınca, bakanlığa bağlı Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü tarafından Cumhuriyetin 100’üncü yılı anısına 100 milyon adet ile sınırlı 5 TL değerindeki madeni hatıra paraların basıldığı ve tedavüle verildiği aktarıldı.

HATIRA PARALARININ ÖZELLİKLERİ

Tebliğde hatıra paralarının özellikleri de yer aldı. Paraların özellikleri şu şekilde:

* “Alaşımı: Halka: 64 Cu – 4 Ni – 32 Zn – Göbek: 64 Cu – 9 Ni – 27 Zn, Çapı: 28,15 mm, Kalınlığı: 1,70 mm, Ağırlığı: 8,25 gr, Kenar özelliği: Düz tırtıllı

* Ön yüz deseni: Dış halkada sekiz köşeli Selçuklu yıldızı motifi ve bu motifin dış kontörünün tekrarı kullanılarak derinlik kazandırılmıştır. Halka ve göbeğin birleşim yerinde ay yıldız yer alır. Ortada; Türkiye yüzyılı logosu yer alır. Bunun solunda ‘5’ rakamı, altta ‘TÜRK LİRASI’ yazısı ve yazının altında ‘2023’ yer alır.

* Arka yüz deseni: Atatürk rölyefi, altta; Cumhuriyet'in yüzüncü yılı logosu, çevrede ‘TÜRKİYE CUMHURİYETİ’ yazısı yer alır.”
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber 100 milyon adet madeni 5 TL basıldı Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
01:00:34