Samanyolu Haber /Dünya / Üniversiteyi kana bulayan saldırganın 'öldürülecek kişiler' listeai ortaya çıktı /08 Aralık 2023 09:07

Üniversiteyi kana bulayan saldırganın 'öldürülecek kişiler' listeai ortaya çıktı

ABD’de Nevada Üniversitesi'nin (UNLV) Las Vegas kampüsünde düzenlenen silahlı saldırıda üç kişiyi öldüren eski öğretim üyesinin ‘hedef listesi’ olduğu açıklandı.

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Polis, 67 yaşındaki Anthony Polito’nun "mali sıkıntı içinde" olduğunu, üç öğretim üyesini öldürdüğünü ve dördüncüsünü de yaraladığını söyledi.

Zanlı, Çarşamba günü Nevada Üniversitesi'ne düzenlenen saldırı sırasında polis tarafından vurularak öldürülmüştü.

Yetkililer, farklı üniversitelerdeki “çeşitli” iş başvurularının reddedilmesinin, silahlı saldırının nedeni olabileceğini söyledi.

Zanlı, saldırıdan önce en az bir üniversiteye beyaz toz gönderdi.

Kurbanlardan ikisinin Cha Jan Chang (64) ve Patricia Navarro-Velez (39) olduğu açıklandı. Üniversite yetkilileri, üçüncü kurbanın adının akrabalarına ölüm haberinin verilmesinin ardından açıklanacağını kaydetti.

38 yaşındaki misafir öğretim üyesi olan dördüncü kurbanın durumu kritik.

Polis, zanlı Anthony Polito'nun yasal olarak satın alınmış 9 mm'lik bir tabanca ve 11 şarjör taşıdığını belirtirken, kaç el ateş edildiğinin hâlâ belirlenmeye çalışıldığını da kaydetti.

BBC'nin ABD'li ortağı CBS News, Georgia ve Kuzey Carolina'da öğretmenlik yapmış eski bir işletme profesörü olan Polito'nun UNLV'de bir pozisyon için başvurduğunu ancak işi alamadığını bildirdi.
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