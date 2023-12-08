Samanyolu Haber /Politika / Özel ve İnce için dikkat çeken iddia: Almanya ziyareti sonrası /08 Aralık 2023 09:13

Özel ve İnce için dikkat çeken iddia: Almanya ziyareti sonrası

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin bir araya geleceği iddia edildi.

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Yerel seçim öncesi iş birliği için İYİ Parti'den 'ret' yanıtı alan CHP'de diğer partilerle görüşmeler devam ediyor.

Geçtiğimiz hafta içerisinde İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce 1 Aralık Cuma günü görüşmüştü. Bu görüşmenin ardından Ankara'da kritik bir ziyaret daha gerçekleşeceği iddia edildi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Almanya ziyareti sonrası Muharrem İnce ile bir araya geleceği iddia edildi. Gazeteci Altan Sancar, "CHP lideri Özgür Özel Almanya ziyaretinin ardından Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce ile bir araya gelecek" dedi.

Görüşmenin içeriğinin 'iş birliği' olacağı belirtilirken İZBB için teklifin yapılıp yapılmayacağı da merak konusu oldu.

İZBB İDDİASI: TEKLİF YAPILACAK

Gazeteci İsmail Saymaz, Sözcü TV'de İmamoğlu-İnce görüşmesine ilişkin bilgi vererek İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adaylığı için Muharrem İnce'ye teklif edilebileceğini duyduğunu belirtti.


İddiayı Muharrem İnce'ye sorduğunu belirten Saymaz, İnce'nin "Teklif edilmedi ama benim kulağıma geldi" dediğini aktardı.
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