Ünlü ekonomistten flaş tahmin: Enflasyon 3 haneyi görecek, iktidar havlu atacak

Türkiye, dünyadaki en yüksek enflasyona sahip ülkeler arasında 6’ncı sırada yer alıyor. Ancak alınan yanlış kararlar, kötü ekonomi yönetimi ve önlemlerin işe yaramaması yüzünden enflasyonun daha da artacağı tahmin ediliyor.







İKTİDAR BİR NOKTADA HAVLU ATACAK

Türkiye’nin içinde bulunduğu ekonomik krizi “mükemmel bir fırtına” olarak niteleyen Ekonomist Atilla Yeşilada, alınan önlemlerin hiçbir işe yaramadığını söyleyerek kış aylarında 4 büyük şok yaşanacağını ifade etti. Youtube kanalında değerlendirmelerde bulunan Yeşilada, “İktidar bir noktada havlu atacak.” dedi.





Enflasyonun kış aylarında üç haneleri göreceğini, gıda enflasyonunun da yüzde 150’lere ulaşacağını söyleyen Atilla Yeşilada, bunun sosyal patlamalara neden olabileceğini söyledi.





“Önümüzdeki yıl temmuz ayına kadar Türkiye’nin cari açığı 40 milyar dolar civarında olacak” diyen Yeşilada, “Muhtemelen vadesi gelen dış borçların bir kısmı da yenilenmeyecek. BDDK’nın mevduat kredi verilerine bakarsanız hem bireyselin hem kurumsalın dövize döndüğünü görüyoruz. Yani önlemlerin hiçbiri işe yaramadı” diye konuştu. Yeşilada, süreç böyle devam ederse Merkez Bankası’nın elinde bulunan yaklaşık 30 milyar dolarlık kısıtlı dövizin eriyeceğini ifade etti.





ERDOĞAN TARİHE, YÜZYILIN EN BÜYÜK EKONOMİK KRİZİ YAŞATAN KİŞİ OLARAK GEÇECEK

T24’te yer alan habere göre Yeşilada, Covid-19 vakalarındaki artışa dikkat çekerek, bu durumun kapanmaları tetikleyerek, üretimi durdurabileceğine ve şirketlerin işçi çıkarmasına sebep olabileceğine işaret etti ve işsizliğin artacağını ifade etti.





Yeşilada “Erdoğan her ne kadar sorumluluğu üstünden atmaya çalışsa da halk gerçekleri görüyor. Erdoğan tarihe, Türkiye’ye 21. yüzyılın en büyük ekonomik krizini yaşatan kişi olarak geçecek” dedi.