Ünlü markadan Çin'e Uygur ambargosu: Pamuk almayacaklar

İsveç haber ajansı TT'nin haberine göre, Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde etnik azınlıklara yönelik baskılar ve zorunlu çalıştırmalar suçlamalarının artması nedeniyle H&M, Çinli iplik üreticisi Huafu Fashion ile sözleşmelerini iptal etti.







H&M'den yapılan açıklamada da bölgedeki herhangi bir tekstil firmasıyla sözleşmelerinin bulunmadığı vurgulanırken, artık Çin'in en büyük pamuk üretim bölgesi olan Sincan'dan pamuk tedarik edilmeyeceği belirtildi.





Avustralya Stratejik Politika Enstitüsünün (ASPI) mart ayında yayımladığı raporda, Çin'in 2017-2019 yıllarında 80 binden fazla Uygur Türkü'nü fabrikalarda çalışmaları için zorla gönderdiği ortaya konulmuştu. ASPI, İsveç şirketi H&M'in boyalı iplik üreticisi Huafu Fashion firması ile olan ilişkileri nedeniyle zorunlu iş gücü transfer programından yararlananlardan biri olduğuna işaret etmişti.