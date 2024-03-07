Samanyolu Haber /Gündem / Ünlü markalara üretim yapıyordu: Tekstil devi konkordato ilan etti /07 Mart 2024 10:47

Ünlü markalara üretim yapıyordu: Tekstil devi konkordato ilan etti

Türkiye'de çok sayıda AVM'de yüzlerce şubesi bulunan giyim devleri Zara, H&M, Spencer ve Koton gibi firmaların ürünlerinin kumaşlarını üreten Emek Group, konkordato ilan etti.

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Türkiye'nin önde gelen sektörleri arasında yer alan tekstil dünyasında yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

Pandemi sonrası başlayan iflas furyası ile çok sayıda yerel ve uluslararası şirket iflasını açıklarken, giyim devlerine ürün sağlayan tedarikçilerde de mali krizler yaşanmakta. Özellikle dünyanın en büyük giyim markaları arasında yer alan Zara, H&M ve Spencer gibi şirketlerin Türkiye'deki mağazalarına kumaş üretimi gerçekleştiren 65 yıllık dev şirketin konkordato talebi onaylandı.


Temeli İstanbul’un Fatih ilçesinde atılan, Türkiye'deki birçok firmaya halı ve mobilya satışı yapan Emek Group şirketleri konkordato ilan etti.

Kumaş üretimi ve satışı alanında sektörün en güçlü firmalarından olan Emek Group, dünya moda devlerinden Zara, Marks & Spencer, Naf Naf, Bestseller ve H&M, Gerry Weber, Koton ve Tom Taylor grup şirketlerine de üretim yapıyordu.

3 ŞİRKETİN BORCU 500 MİLYON TL’Yİ GEÇTİ
Bakırköy 2’inci Asliye Ticaret Mahkemesi’nde görülen dava dosyası kapsamında, mali yapısı oldukça güçlü olan şirket, ekonomik istikrarsızlığa bağlı olarak sarsıldı. Dava dilekçesinde yer alanlara göre; kurlardaki sert hareketlilik, maliyetlerdeki %100’lük artışla kredi faizlerinin %60’a dayanması grup şirketlerinin mali dengesini bozdu. Dava dosyasına göre Emek Global’in borcu 334 milyon TL, Emek Kumaş’ın borcu 110 milyon TL, Emekteks’in borcu da 81 milyon TL seviyesinde.
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