Ünlü restoran zincirine haciz





2018 yılının eylül ayında maddi sıkıntılar sebebiyle Bakırköy 1. Asliye Ticaret Mahkemesi’ne müracaat eden Kaşıbeyaz, 2020’de mahkeme kararıyla konkordatodan çıkarak borçlarını ödemeye başlamıştı.





Patronlardunyasi.com'dan Cihan Orhan'ın haberine göre Kayserili Hüseyin Bayraktar’ın 6 milyon 750 bin TL'lik alacağı için Kaşıbeyaz'ın Akvaryum'daki şubesine gelerek haciz işlemi yaptığı öğrenildi. Geçen hafta kamyonla Akvaryum'daki Kaşıbeyaz'ın restoranına gelen haciz memurlarının, müşteriler içerideyken hesaplara el koyduğu, masa ve sandalyeleri topladığı aktarıldı.





Kaşıbeyaz Lezzet Grubu kurucusu Ahmet Kaşıbeyaz ise Bayraktar’ın haciz işlemine yaptığı açıklamayla sitem etti. "Ben 35 yıldır Hüseyin Bayraktar'ı baba gibi bilirdim. Eşine ana derdim. Pandemide 1.5 yıl hiç iş yapmadık. Geçen yıl konkordatodan çıktık” diyen Kaşıbeyaz, borçlarına ilişkin şunları söyledi:





“Borçlarımız ödemeye başladık. Kendisine de 6 milyon 750 bin TL borcumuz vardı. Geçen hafta 500 bin verecektim. Ertesi gün de 1 milyon ödeyecektim. Kabul etmedi. Akvaryum'daki şubemize kamyon getirdi. Ne varsa toplamaya başladı.”





“Durumu öğrenen ve beni seven bir iş insanı devreye girdi. Borcu kapattı, haczi durdurdu” diyen firma kurucusu, Bayraktar'ın yaptığına anlam veremediğini belirterek "Ben iş hayatım boyunca böyle bir şey görmedim. Benim bedduam onlara yeter. Ortaklarımın evine haciz, kapılarına kamyon gönderdi. Böyle bir şey olur mu?" ifadelerini kullandı. Kaşıbeyaz, son olarak "Allah bütün borçlarımı kapatmadan canımı almasın. Borçları tek tek kapatıyorum" şeklinde konuştu.