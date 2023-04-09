Samanyolu Haber /Dünya / Ünlü savcı hayatını kaybetti /09 Nisan 2023 12:18

Ünlü savcı hayatını kaybetti

Hayatını uluslararası adaletsizlikle mücadeleye adayan ve 22 Nazinin mahkum edilmesini sağlayan son Nürnberg savcısı Benjamin Ferencz, 103 yaşında öldü.

SHABER3.COM

Yaşayan son Nürnberg savcısı Benjamin Ferencz'in oğlu Donald Ferencz, babasının ABD'de öldüğünü duyurdu.

103 yaşında yaşamını yitiren Benjamin Ferencz, Harvard Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden 1943 yılında mezun olduktan 2 yıl sonra hiç duruşma deneyimi olmadan Nürnberg duruşmalarının baş savcısı oldu. 

27 yaşında Nürnberg duruşmalarında baş savcı olan Ferencz, başta Yahudiler olmak üzere bir milyondan fazla insanın toplu katliamlar yoluyla öldürülmesinden sorumlu olan özel mobil ölüm birimleri Einsatzgruppen'in liderlerini yargılamakla görevlendirildi. Mahkum ettiği 22 Naziden dördü idam edildi.

AFP'nin haberine göre, Ferencz, 2002 yılında Lahey'de faaliyete geçen Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin kurulması için mücadelede bulundu.

Oğul Ferencz, babasının "son sözünün 'savaş değil hukuk' olduğundan eminim" açıklamasında bulundu.

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