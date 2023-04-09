Erdoğan bu listeyi bekliyor: İşte adaylığı kesinleşen CHP'li isimler!

Türkiye'nin kaderi açısından kritik bir rol oynayacağı belirtilen cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerine yaklaşık bir buçuk ay kaldı. Bu kapsamda siyasi partiler, sürecin en büyük parçası olan 'aday listeleriyle' ilgili çalışmalarını hızlandırdı.
Söz konusu listelerin seçim takvimi kapsamında bugün saat 17.00'ye kadar Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) teslim edilmesi gerekiyor.
Ana muhalefet partisi CHP'de son çalışmalar, gece saatlerinde yaşanan hareketliliğin ardından bu sabah saat 07.00'de başladı. Kamuoyunda temsil ettikleri değerler itibariyle 'sembol' olarak anılan isimlerin seçilebilecek sıralardan aday gösterilmeleri dikkati çekti.
Gerçek Gündem'in haberine göre 2015'te Sur ilçesinde öldürülen eski Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi'nin eşi Türkan Elçi ile Gezi eylemleri sırasında Dolmabahçe Bezmiâlem Valide Sultan Camisi'nde görev yapan ve AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "camide bira içtiler" iddiasını "Din adamıyım, yalan söyleyemem" diyerek reddeden müezzin Fuat Yıldırım, İstanbul'dan aday gösterildi.
Gerçek Gündem'in kulislerden edindiği bilgilere göre şu ana dek kesinleşen isimler şöyle:
ANTALYA
1- Sururi Çorabatır
2- Cavit Arı
3- Aliye Coşar
4- Mustafa Erdem
5-Şerafettin Kılıç (Saadet Partisi)
6-Serap Yazıcı Özbudun (Gelecek Partisi)
7- Murat Özçelik
8-Ercüment Taşdemir
9- Nilüfer Deveci
10- Vahap Tuncer
11- Sibel Gezen
12- Ramiz Atakan
13- Emrah Yurtlak
14- Zehra Milli
15- Hatice Kübra Turan
16- Müge Gezginci Ünsal
17- Mehmet Gök
CHP, Antalya'daki listelerinde ittifak ortağı olan Saadet Partisi ve Gelecek Partisi'ne birer sıra milletvekilliği kontenjanı ayırdı.
ADANA
1- Orhan Sümer
2- Müzeyyen Şevkin
3- Burhanettin Bulut
4- Sadullah Kısacık (DEVA)
5- Ayhan Barut
6- Berke Duvan
7- Hüseyin Keser
8- Erkan Karakaya
9- Orhan Toklu
10- Kübra Özbiçer
11- Ahmet Korkmaz
12- Sercan Polat
13- Murat Öztanrıöver
14- Ebru Yılmaz
15- Elife Müftüoğlu
CHP, Adana için hazırladığı listesinde, ittifak ortağı DEVA Partisi'ne bir sıra milletvekilliği verdi.
ANKARA - 1
1- Gamze Taşçıer
2- Deniz Demir
3- Okan Konuralp
4- Sadullah Ergin (DEVA)
5- Aliye Timisi
6- Mustafa Nedim Yamalı (Gelecek Partisi)
7- Deniz Çakır
8- Kemal Akkurt
9- Aysun Palalı Köktaş
10- Elif Topyaka
11- Hüseyin Can Güner
12- Aycan Günday Koçtürk
13- Armağan Erdoğan
Ana muhalefet partisinin, Ankara 1. bölgede DEVA ve Gelecek Partisi'ne birer kontenjan ayırdığı görüldü.
GAZİANTEP
1- Hasan Öztürkmen
2- Melih Meriç
3- Ertuğrul Kaya (DEVA)
4- Reis Reisoğlu
5- Adile Merve Altınbaş Yılmaz
6- Erdal Geçit
7- Selim Karahan
8- Müslüm Şahinsoy
9- Hasan Gül
10- Mehmet İslam (Saadet Partisi)
11- Ahmet İdris İnal
12- Fatma Müge Düşün
13- Gökhan Çeliktürk
14- Vicdan Aktaş
CHP, Gaziantep listelerinde ittifak ortağı olan Saadet Partisi'ne bir sıra yer ayırdı.
İSTANBUL - 1
1- Oğuz Kaan Salıcı
2- Gamze Akkuş İlgezdi
3- Fethi Açıkel
4- Gökhan Günaydın
5- Birol Aydın (Saadet)
6- Ahmet Ersagun Yücel
7- Elif Esen (DEVA)
8- Hasan Karal (DEVA)
9- Cemal Enginyurt (Demokrat Parti)
10- Selim Temurci (Gelecek Partisi)
11- Ali Gökçek
12- Suat Özçağdaş
13- Doğan Çakmak
14- Özcan Baripoğlu
15- Sevgi Kılıç
16- Olgun Çelik
17- Kenan Otlu
18- Efendi Argunşah
19- Murat Kantekin
20- Aysemin Gülmez
CHP'nin listesinde bu bölgede DEVA'ya 2, Gelecek ve Demokrat Partilerine birer vekillik ayrıldı.
İSTANBUL - 2
1- Namık Tan
2- Yunus Emre
3- Gökan Zeybek
4- Enis Berberoğlu
5- Mustafa Kaya (Saadet Partisi)
6- Yüksel Mansur Kılıç
7- İsa Mesih Şahin (Gelecek Partisi)
8- Evrim Rızvanoğlu (DEVA)
9- Berna Sukas
10- Fuat Yıldırım
11- Onur Aydın
12- Işık Öğütçü
13- Soner Özimer
14- Mehmet Ali Yüksel
15- Şaban Karaaslan
16- Elmas Arus
İSTANBUL - 3
1- Engin Altay
2- Erdoğan Toprak
3- Türkan Elçi
4- İlhan Kesici
5- Zeynel Emre
6- Medeni Yılmaz (DEVA)
7- Bülent Kaya (Saadet)
8- Doğan Demir (Gelecek)
9- Özgür Karabat
10- Mustafa Yeneroğlu (DEVA)
11- Turan Taşkın Özer
12- Doruk Bulut
13- Oğuz Kemal Yakar
14- Turgay Özcan
15- Utku Caner Çaykara
16- Habibe Çiftçioğlu (Gelecek Partisi)
Bu listede CHP İttifak ortakları olan DEVA ve Gelecek Partilerine ikişer sıra milletvekilliği ayırdı.
İZMİR - 1
1- Ahmet Taşkın
2- Tuncay Özkan
3- Sevda Erdan Kılıç
4- Murat Bakan
5- Ednan Arslan
6- Seda Kaya (DEVA)
7- Haydar Altıntaş (DEMOKRAT PARTI)
8- Devrim Barış Çelik
9- Sefer İpekli
10- Güldem Atabay
11- Bahbal Aras
12- Fulya Akçay
13- Mehmet Şahin Fırat
14- Birgül Değirmenci
İZMİR - 2
1- Gökçe Gökçen
2- Rıfat Nalbantoğlu
3- Rahmi Aşkın Türeli
4- Mahir Polat
5- Salih Uzun (Demokrat)
6- Deniz Yücel
7- Mustafa Bilici
8- Hüseyin Sezer
9- Esin Doğan Metin
10- Altan İnanç
11- Emine Helin İnan Kınay
12- Ayten Gülsever
13- Nurşen Balcı
14- Burak Kotan
MERSİN
1- Ali Mahir Başarır
2- Gülcan Kış
3- Mehmet Emin Ekmen (DEVA)
4- Talat Dinçer
5- Hasan Ufuk Çakır
6- Emre Yılmaz
7- Nürsen Yücesoy Temizkan
8- Leyla Serin Kırık
9- Ahmet Yorgun
10- Mehmet Gültekin Uğur
11- Şerife Arıcı
12- Güven Kocabıyık
13- Neslihan Çelebi
ORDU
1- Seyit Torun
2- Mustafa Adıgüzel
3- Ahmet Tokluoğlu
4- Cengiz Okur
5- Nilgün Yılmaz
ŞANLIURFA
1- Mahmut Tanal
2- Müslüm Cengizhan Akalın
3- Ahmet Tüysüz (DEVA)
4- Abdullah Yeşil (Gelecek Partisi)
5- İbrahim Direk
6- Süleyman Gök
7- Ali Fethi Gürler
8- Abdullah Direk
9- Müslüm Şikak
10- Adnan Tüysüz
11- Abdulkadir Çetin
KAYSERİ
1- Aşkın Genç
2- Mahmut Arıkan (Saadet)
3- Burhan Bahadır Özsoy (DEVA)
4- Zülküf Arslan (Gelecek)
5- Ümit Özer
6- Özgen Aydıncak
7- Ali Çetinkaya
8- Onur Sergen Doğan
9- İbrahim Kağan
10- Niyazi Ünalmış