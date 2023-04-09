Erdoğan bu listeyi bekliyor: İşte adaylığı kesinleşen CHP'li isimler!

Türkiye'nin kaderi açısından kritik bir rol oynayacağı belirtilen cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerine yaklaşık bir buçuk ay kaldı. Bu kapsamda siyasi partiler, sürecin en büyük parçası olan 'aday listeleriyle' ilgili çalışmalarını hızlandırdı.







Söz konusu listelerin seçim takvimi kapsamında bugün saat 17.00'ye kadar Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) teslim edilmesi gerekiyor.





Ana muhalefet partisi CHP'de son çalışmalar, gece saatlerinde yaşanan hareketliliğin ardından bu sabah saat 07.00'de başladı. Kamuoyunda temsil ettikleri değerler itibariyle 'sembol' olarak anılan isimlerin seçilebilecek sıralardan aday gösterilmeleri dikkati çekti.





Gerçek Gündem'in haberine göre 2015'te Sur ilçesinde öldürülen eski Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi'nin eşi Türkan Elçi ile Gezi eylemleri sırasında Dolmabahçe Bezmiâlem Valide Sultan Camisi'nde görev yapan ve AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "camide bira içtiler" iddiasını "Din adamıyım, yalan söyleyemem" diyerek reddeden müezzin Fuat Yıldırım, İstanbul'dan aday gösterildi.





Gerçek Gündem'in kulislerden edindiği bilgilere göre şu ana dek kesinleşen isimler şöyle:





ANTALYA

1- Sururi Çorabatır

2- Cavit Arı

3- Aliye Coşar

4- Mustafa Erdem

5-Şerafettin Kılıç (Saadet Partisi)

6-Serap Yazıcı Özbudun (Gelecek Partisi)

7- Murat Özçelik

8-Ercüment Taşdemir

9- Nilüfer Deveci

10- Vahap Tuncer

11- Sibel Gezen

12- Ramiz Atakan

13- Emrah Yurtlak

14- Zehra Milli

15- Hatice Kübra Turan

16- Müge Gezginci Ünsal

17- Mehmet Gök





CHP, Antalya'daki listelerinde ittifak ortağı olan Saadet Partisi ve Gelecek Partisi'ne birer sıra milletvekilliği kontenjanı ayırdı.





ADANA

1- Orhan Sümer

2- Müzeyyen Şevkin

3- Burhanettin Bulut

4- Sadullah Kısacık (DEVA)

5- Ayhan Barut

6- Berke Duvan

7- Hüseyin Keser

8- Erkan Karakaya

9- Orhan Toklu

10- Kübra Özbiçer

11- Ahmet Korkmaz

12- Sercan Polat

13- Murat Öztanrıöver

14- Ebru Yılmaz

15- Elife Müftüoğlu





CHP, Adana için hazırladığı listesinde, ittifak ortağı DEVA Partisi'ne bir sıra milletvekilliği verdi.





ANKARA - 1

1- Gamze Taşçıer

2- Deniz Demir

3- Okan Konuralp

4- Sadullah Ergin (DEVA)

5- Aliye Timisi

6- Mustafa Nedim Yamalı (Gelecek Partisi)

7- Deniz Çakır

8- Kemal Akkurt

9- Aysun Palalı Köktaş

10- Elif Topyaka

11- Hüseyin Can Güner

12- Aycan Günday Koçtürk

13- Armağan Erdoğan





Ana muhalefet partisinin, Ankara 1. bölgede DEVA ve Gelecek Partisi'ne birer kontenjan ayırdığı görüldü.





GAZİANTEP

1- Hasan Öztürkmen

2- Melih Meriç

3- Ertuğrul Kaya (DEVA)

4- Reis Reisoğlu

5- Adile Merve Altınbaş Yılmaz

6- Erdal Geçit

7- Selim Karahan

8- Müslüm Şahinsoy

9- Hasan Gül

10- Mehmet İslam (Saadet Partisi)

11- Ahmet İdris İnal

12- Fatma Müge Düşün

13- Gökhan Çeliktürk

14- Vicdan Aktaş





CHP, Gaziantep listelerinde ittifak ortağı olan Saadet Partisi'ne bir sıra yer ayırdı.





İSTANBUL - 1

1- Oğuz Kaan Salıcı

2- Gamze Akkuş İlgezdi

3- Fethi Açıkel

4- Gökhan Günaydın

5- Birol Aydın (Saadet)

6- Ahmet Ersagun Yücel

7- Elif Esen (DEVA)

8- Hasan Karal (DEVA)

9- Cemal Enginyurt (Demokrat Parti)

10- Selim Temurci (Gelecek Partisi)

11- Ali Gökçek

12- Suat Özçağdaş

13- Doğan Çakmak

14- Özcan Baripoğlu

15- Sevgi Kılıç

16- Olgun Çelik

17- Kenan Otlu

18- Efendi Argunşah

19- Murat Kantekin

20- Aysemin Gülmez





CHP'nin listesinde bu bölgede DEVA'ya 2, Gelecek ve Demokrat Partilerine birer vekillik ayrıldı.





İSTANBUL - 2

1- Namık Tan

2- Yunus Emre

3- Gökan Zeybek

4- Enis Berberoğlu

5- Mustafa Kaya (Saadet Partisi)

6- Yüksel Mansur Kılıç

7- İsa Mesih Şahin (Gelecek Partisi)

8- Evrim Rızvanoğlu (DEVA)

9- Berna Sukas

10- Fuat Yıldırım

11- Onur Aydın

12- Işık Öğütçü

13- Soner Özimer

14- Mehmet Ali Yüksel

15- Şaban Karaaslan

16- Elmas Arus





İSTANBUL - 3

1- Engin Altay

2- Erdoğan Toprak

3- Türkan Elçi

4- İlhan Kesici

5- Zeynel Emre

6- Medeni Yılmaz (DEVA)

7- Bülent Kaya (Saadet)

8- Doğan Demir (Gelecek)

9- Özgür Karabat

10- Mustafa Yeneroğlu (DEVA)

11- Turan Taşkın Özer

12- Doruk Bulut

13- Oğuz Kemal Yakar

14- Turgay Özcan

15- Utku Caner Çaykara

16- Habibe Çiftçioğlu (Gelecek Partisi)





Bu listede CHP İttifak ortakları olan DEVA ve Gelecek Partilerine ikişer sıra milletvekilliği ayırdı.





İZMİR - 1

1- Ahmet Taşkın

2- Tuncay Özkan

3- Sevda Erdan Kılıç

4- Murat Bakan

5- Ednan Arslan

6- Seda Kaya (DEVA)

7- Haydar Altıntaş (DEMOKRAT PARTI)

8- Devrim Barış Çelik

9- Sefer İpekli

10- Güldem Atabay

11- Bahbal Aras

12- Fulya Akçay

13- Mehmet Şahin Fırat

14- Birgül Değirmenci





İZMİR - 2

1- Gökçe Gökçen

2- Rıfat Nalbantoğlu

3- Rahmi Aşkın Türeli

4- Mahir Polat

5- Salih Uzun (Demokrat)

6- Deniz Yücel

7- Mustafa Bilici

8- Hüseyin Sezer

9- Esin Doğan Metin

10- Altan İnanç

11- Emine Helin İnan Kınay

12- Ayten Gülsever

13- Nurşen Balcı

14- Burak Kotan





MERSİN

1- Ali Mahir Başarır

2- Gülcan Kış

3- Mehmet Emin Ekmen (DEVA)

4- Talat Dinçer

5- Hasan Ufuk Çakır

6- Emre Yılmaz

7- Nürsen Yücesoy Temizkan

8- Leyla Serin Kırık

9- Ahmet Yorgun

10- Mehmet Gültekin Uğur

11- Şerife Arıcı

12- Güven Kocabıyık

13- Neslihan Çelebi





ORDU

1- Seyit Torun

2- Mustafa Adıgüzel

3- Ahmet Tokluoğlu

4- Cengiz Okur

5- Nilgün Yılmaz





ŞANLIURFA

1- Mahmut Tanal

2- Müslüm Cengizhan Akalın

3- Ahmet Tüysüz (DEVA)

4- Abdullah Yeşil (Gelecek Partisi)

5- İbrahim Direk

6- Süleyman Gök

7- Ali Fethi Gürler

8- Abdullah Direk

9- Müslüm Şikak

10- Adnan Tüysüz

11- Abdulkadir Çetin





KAYSERİ

1- Aşkın Genç

2- Mahmut Arıkan (Saadet)

3- Burhan Bahadır Özsoy (DEVA)

4- Zülküf Arslan (Gelecek)

5- Ümit Özer

6- Özgen Aydıncak

7- Ali Çetinkaya

8- Onur Sergen Doğan

9- İbrahim Kağan

10- Niyazi Ünalmış