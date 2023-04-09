AKP zulmü Ramazan'da da devam ediyor: 4 çocuk ve bakıma muhtaç kaynana kimsesiz kaldı

KHK mağdurlarına yönelik hukuksuz tutuklamalar Ramazan ayında da hız kesmedi. İstanbul’da KHK ile kapatılmış kurumda Türkçe öğretmenliği yapmış olan Zeynep Aydın, çarşamba sabaha karşı gözaltına alındı.







Her iki ayağından iki hafta önce ameliyat geçiren Zeynep öğretmen, iki gün nezarette tutulduktan sonra cuma akşamı iftar vaktinde tutuklandı. 48 yaşındaki Zeynep Aydın, Bakırköy Kadın Kapalı Cezaevi’ne kondu.





YÜRÜYEMEYEN KADIN HAPİSTE NASIL KALACAK?

Bold'dan Necdet Çelik'in haberine göre iki gündür demir parmaklıklar ardında olan Zeynep öğretmenin, her iki ayağında baş gösteren kemik büyümesi nedeniyle iki kez operasyon geçirdiği ortaya çıktı. Zeynep öğretmenin eski çalışma arkadaşı Beyza K., meslektaşının ameliyatlı haliyle hapse konmasının şaşkınlığını yaşıyor.





Bold Medya’ya konuşan Beyza K., ‘’Geçen yıl ayaklarından ameliyat olmuştu. Yeniden nüksedince bir daha operasyon geçirdi. Bir süre dışarı çıkamayacağı için evin tüm ihtiyaçlarını ameliyat öncesinde giderdi. Evden çıkamayan birisini nasıl götürdüler? Yürümesi altı ayda ancak normale dönecek biri demir parmaklıklar ardında nasıl kalacak?’’ sorularını yöneltti.





MAHPUS EŞ, ÇOCUKLAR VE KAYNANA NE OLACAK?

Zeynep öğretmenin beklenmedik bir zamanda tutuklanması, evde büyük hayal kırıklığına yol açtı. Dört çocuktan ikisinin küçük olduğunu hatırlatan Beyza K, ‘’Evde bakıma muhtaç ve pek çok sağlık sorunu olan kayın valide var. Yıllardır evin babası hapiste, şimdi çocuklar bir de annesiz kaldı.’’ dedi.





15 Temmuz sonrasında eşi tutuklanan Zeynep Aydın, çalışarak evin ve Silivri Cezaevi’ndeki eşinin ihtiyaçlarını karşılıyordu. Zeynep öğretmenin tutuklanmasıyla evin kazanç kapısı kapandı. Eski çalışma arkadaşı Beyza öğretmen, ‘’Eşinin her türlü ihtiyacıyla Zeynep arkadaşım ilgileniyordu. Herkes bir çaresizlik içinde.’’ değerlendirmesini yaptı.





GERGERLİOĞLU: HİÇ Mİ VİCDAN KALMADI?

Haksız tutuklamaya bir itiraz da HDP Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu’ndan geldi. Gergerlioğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda yetkililere, ”Hiç mi vicdanınız kalmadı?” diye sordu.