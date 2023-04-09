Samanyolu Haber /Gündem / Tünel için 760 milyon lira harcadılar, yolu sadece 20 saniye kısalttılar /09 Nisan 2023 13:16

Tünel için 760 milyon lira harcadılar, yolu sadece 20 saniye kısalttılar

Türkiye’nin önemli yol güzergahları arasında yer alan Merzifon-Osmancık kara yolunda yapımı tamamlanan Badal Tüneli’nin, sürücülerin yolunu sadece 20 saniye kısalttığı ortaya çıktı.

Tünel için 760 milyon lira harcadılar, yolu sadece 20 saniye kısalttılar

Sosyal medyada yayınlanan bir görüntüde oldukça düşük (muhtemelen saatte 60 km civarı) hızda seyreden bir kamyon veya otobüsün tüneli girmesiyle çıkması 40 saniye sürüyor. Söz konusu tünelin uzunluğu 921 metre. Aynı mesafeyi saatte 90 KM ile giden bir otomobil 30 saniyenin bile altında kat edebilir.

Ancak tünelin hemen girişinde çift şeritli olan eksi yol dikkat çekiyor. Videoyu çeken vatandaşın anlatımına göre eski yolda bir otomobilin söz konusu mesafeyi alması 40-45 saniye sürüyor.

Dolayısıyla yapımı yıllarca süren ve açılışını geçtiğimiz ocak ayında Erdoğan’ın yaptığı 760 milyon TL yatırım bedeli olan tünelin yolu sadece 20-25 saniye kısalttığı görülüyor.

19 Ocak’taki açılış töreninde konuşan Erdoğan, “921 metre uzunluğunda, çift tüplü olarak hizmet verecek Badal Tüneli Projesi’nin toplam uzunluğu bağlantı yolları ile 4.5 kilometreye ulaşıyor. Badal Tüneli projesini 760 milyon liralık yatırımla hayata geçirdik.” demişti.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Tünel için 760 milyon lira harcadılar, yolu sadece 20... Sonraki Haber >>

Tünel için 760 milyon lira harcadılar, yolu sadece 20 saniye kısalttılar

Tünel için 760 milyon lira harcadılar, yolu sadece 20 saniye kısalttılar

Yandaş gazeteler, masum bir kadını hedef gösterdi!

Yandaş gazeteler, masum bir kadını hedef gösterdi!

Tel Aviv sokaklarında şiddet dinmiyor: 1 turist öldürüldü, 5'i de yaralandı

Tel Aviv sokaklarında şiddet dinmiyor: 1 turist öldürüldü, 5'i de yaralandı

Barış ve Diyalog ödülleri sahiplerini buldu

Barış ve Diyalog ödülleri sahiplerini buldu

İftar Zamanı'na Cemil Tokpınar konuk oldu

İftar Zamanı'na Cemil Tokpınar konuk oldu

İşte Kılıçdaroğlu'nun engellenen iki reklam filmi

İşte Kılıçdaroğlu'nun engellenen iki reklam filmi

“Erdoğan sayesinde” dedi, mahkemelik oldu..

“Erdoğan sayesinde” dedi, mahkemelik oldu..

Cevheri Güven yayınladı; İşte AKP’yi kapattıracak belgeler ve ses kayıtları!

Cevheri Güven yayınladı; İşte AKP’yi kapattıracak belgeler ve ses kayıtları!

Hak arayışı Meclis’te

Hak arayışı Meclis’te

‘Bay Kemal sorulmayacak sorular kanunu çıkaracak’

‘Bay Kemal sorulmayacak sorular kanunu çıkaracak’
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
16:53:02