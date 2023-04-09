Tünel için 760 milyon lira harcadılar, yolu sadece 20 saniye kısalttılar

Sosyal medyada yayınlanan bir görüntüde oldukça düşük (muhtemelen saatte 60 km civarı) hızda seyreden bir kamyon veya otobüsün tüneli girmesiyle çıkması 40 saniye sürüyor. Söz konusu tünelin uzunluğu 921 metre. Aynı mesafeyi saatte 90 KM ile giden bir otomobil 30 saniyenin bile altında kat edebilir.







Ancak tünelin hemen girişinde çift şeritli olan eksi yol dikkat çekiyor. Videoyu çeken vatandaşın anlatımına göre eski yolda bir otomobilin söz konusu mesafeyi alması 40-45 saniye sürüyor.







Dolayısıyla yapımı yıllarca süren ve açılışını geçtiğimiz ocak ayında Erdoğan’ın yaptığı 760 milyon TL yatırım bedeli olan tünelin yolu sadece 20-25 saniye kısalttığı görülüyor.





19 Ocak’taki açılış töreninde konuşan Erdoğan, “921 metre uzunluğunda, çift tüplü olarak hizmet verecek Badal Tüneli Projesi’nin toplam uzunluğu bağlantı yolları ile 4.5 kilometreye ulaşıyor. Badal Tüneli projesini 760 milyon liralık yatırımla hayata geçirdik.” demişti.